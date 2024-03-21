Атака буде раніше, ніж думають: РФ готується до великої війни з НАТО - ISW

Російська загроза значною мірою залежить від фінансових ресурсів, які президент РФ Володимир Путін готовий спрямувати на війну.

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Росія ґрунтовно готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля, Sota

Країна-агресор Росія готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО із застосуванням звичайного озброєння. Про це свідчать певні фінансові, економічні та військові показники.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, напад, найімовірніше, станеться не в найближчій перспективі, але в більш короткі терміни, ніж припускали деякі західні аналітики.

Путін хоче стабілізувати економіку РФ

Як пишуть експерти ISW, російська загроза значною мірою залежить від фінансових ресурсів, які президент РФ Володимир Путін готовий спрямувати на війну.

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19 березня російський диктатор провів зустріч із лідерами фракцій Держдуми РФ і окреслив пріоритети на свій п'ятий президентський термін. Зокрема, він закликав лідерів фракцій Держдуми діяти в інтересах держави, а не корпорацій чи партій, та наголосив на важливості призначення людей на основі кваліфікації та компетентності.

Господар Кремля, ймовірно, намагається створити умови для стабілізації довгострокового фінансового становища Росії. Диктатор розуміє, що фінансові репресії проти "бізнесменів"-силовиків можуть поставити під загрозу політичні відносини, які він побудував з ними, і намагається пом'якшити ці наслідки.

Інститут вивчення війни також констатує, що, схоже, Росія не зіткнулася з фінансовою кризою, а збільшення військових видатків стало найбільшою зміною в російській бюджетній політиці. Отже, зусилля для забезпечення фінансового майбутнього Росії, найімовірніше, спрямовані на створення довгострокових умов, ніж на розв‘язання нагальних фінансових проблем.

"Спроби Путіна створити умови для стабілізації російської економіки і фінансів, найімовірніше, є частиною російської фінансової та внутрішньої підготовки до потенційного майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО, а не лише до тривалої війни в Україні", - йдеться в повідомленні.

В армії РФ проводять реформи

Російська армія продовжує здійснювати структурні реформи, щоб одночасно підтримувати війну в Україні та розширювати збройні сили Росії в довгостроковій перспективі в рамках підготовки до можливого майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО.

20 березня міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив на колегії МО РФ і обговорив військові реформи для підвищення бойових можливостей армії. Зокрема, Шойгу повідомив, що Росія сформувала "Дніпровську річкову флотилію" і "бригаду" катерів у складі флотилії.

Шойгу окреслив кілька поточних зусиль для зміцнення військових спроможностей Росії, скоріше, як частину довгострокових зусиль Росії з підготовки до потенційної звичайної війни з НАТО, ніж як частину війни проти України, вважають аналітики.

Він заявив, що Росія сформувала армійський корпус і мотострілецьку дивізію. Шойгу також стверджував, що російські військові планують до кінця 2024 року сформувати дві загальновійськові армії, 14 дивізій і 16 бригад.

За оцінкою ISW, наразі у Росії не вистачає живої сили, військової інфраструктури та потенціалу для навчання, щоб належним чином укомплектувати кілька абсолютно нових дивізій.

Шойгу також представив генерал-лейтенанта Андрія Булигу як заступника міністра оборони з матеріально-технічного забезпечення під час виступу в Міноборони 20 березня.

"Кадрові зміни в російському МО можуть бути додатковими показниками підготовки Росії до конфлікту в довгостроковій перспективі", - йдеться у звіті.

Реформи в армії РФ, найімовірніше, спрямовані на розвиток довгострокового військового потенціалу Росії, резюмували аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ризик війни Росії і НАТО

Німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку Росії для уряду, в якому прогнозується, що з 2026 року Росія може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного альянсу.

У розвідці Естонії заявили, що Росія, ймовірно, готується до війни з НАТО, яка може статися орієнтовно в наступні 10 років. Кремль перевів економіку на військові рейки та проводить переформатування своєї армії.

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю CNBC від 20 березня наголосив, що Путін активізує зусилля з переведення економіки Росії на воєнні рейки, щоб мати змогу напасти на НАТО вже у 2026 або 2027 році.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив 9 лютого, що нові розвідувальні дані вказують на те, що Росія може спробувати напасти на країну НАТО впродовж трьох-п'яти років, це швидше, ніж оцінювало НАТО у 2023 році.

У січні німецьке видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу вже писало про те, що Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. У документі докладно викладався можливий "шлях до конфлікту" між Росією й НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем. Кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Пізніше повідомлялося, що видання Bild опублікувало сценарій, який у НАТО вважають базовим. Однак є ще один - потенційне захоплення агресором Росією шведського острова Готланд, писало видання Redaktionsnetzwerk Deutschland. Другий сценарій передбачає агресію проти країн Балтії. В Альянсі побоюються першого варіанту розвитку подій.

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