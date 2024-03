Атака буде раніше, ніж думають: РФ готується до великої війни з НАТО - ISW

Країна-агресор Росія готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО із застосуванням звичайного озброєння. Про це свідчать певні фінансові, економічні та військові показники.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, напад, найімовірніше, станеться не в найближчій перспективі, але в більш короткі терміни, ніж припускали деякі західні аналітики.

Як пишуть експерти ISW, російська загроза значною мірою залежить від фінансових ресурсів, які президент РФ Володимир Путін готовий спрямувати на війну.

19 березня російський диктатор провів зустріч із лідерами фракцій Держдуми РФ і окреслив пріоритети на свій п'ятий президентський термін. Зокрема, він закликав лідерів фракцій Держдуми діяти в інтересах держави, а не корпорацій чи партій, та наголосив на важливості призначення людей на основі кваліфікації та компетентності.

Господар Кремля, ймовірно, намагається створити умови для стабілізації довгострокового фінансового становища Росії. Диктатор розуміє, що фінансові репресії проти "бізнесменів"-силовиків можуть поставити під загрозу політичні відносини, які він побудував з ними, і намагається пом'якшити ці наслідки.

Інститут вивчення війни також констатує, що, схоже, Росія не зіткнулася з фінансовою кризою, а збільшення військових видатків стало найбільшою зміною в російській бюджетній політиці. Отже, зусилля для забезпечення фінансового майбутнього Росії, найімовірніше, спрямовані на створення довгострокових умов, ніж на розв‘язання нагальних фінансових проблем.

Російська армія продовжує здійснювати структурні реформи, щоб одночасно підтримувати війну в Україні та розширювати збройні сили Росії в довгостроковій перспективі в рамках підготовки до можливого майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО.

20 березня міністр оборони Росії Сергій Шойгу виступив на колегії МО РФ і обговорив військові реформи для підвищення бойових можливостей армії. Зокрема, Шойгу повідомив, що Росія сформувала "Дніпровську річкову флотилію" і "бригаду" катерів у складі флотилії.

Шойгу окреслив кілька поточних зусиль для зміцнення військових спроможностей Росії, скоріше, як частину довгострокових зусиль Росії з підготовки до потенційної звичайної війни з НАТО, ніж як частину війни проти України, вважають аналітики.

Він заявив, що Росія сформувала армійський корпус і мотострілецьку дивізію. Шойгу також стверджував, що російські військові планують до кінця 2024 року сформувати дві загальновійськові армії, 14 дивізій і 16 бригад.

За оцінкою ISW, наразі у Росії не вистачає живої сили, військової інфраструктури та потенціалу для навчання, щоб належним чином укомплектувати кілька абсолютно нових дивізій.

Шойгу також представив генерал-лейтенанта Андрія Булигу як заступника міністра оборони з матеріально-технічного забезпечення під час виступу в Міноборони 20 березня.

Реформи в армії РФ, найімовірніше, спрямовані на розвиток довгострокового військового потенціалу Росії, резюмували аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.