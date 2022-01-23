У МЗС Британії заявили, що Москва хоче посадити в Києві свою людину: в Росії відповіли

Ліз Трас зробила заяву про плани Кремля / Reuters

Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгненні в Україну.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російська влада прагне встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення й окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", - йдеться в повідомленні МЗС Великобританії.

У британському МЗС зазначили, що у них є інформація, що російські спецслужби підтримують зв'язки з багатьма колишніми українськими політиками, зокрема це:

Сергій Арбузов, перший віцепрем'єр-міністр України в 2012-2014 роках, в. о. прем'єр-міністра в 2014 році

Андрій Клюєв, перший віцепрем'єр-міністр у 2010-2012 роках, керівник адміністрації колишнього президента України Януковича

Володимир Сівкович, колишній заступник голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО)

Микола Азаров, прем'єр-міністр України в 2010-2014 рр.

Британське МЗС вказує, що деякі з них "мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз беруть участь у плануванні нападу на Україну".

Як зазначила міністр закордонних справ Ліз Трас, інформація, оприлюднена сьогодні, "проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дозволяє зрозуміти мислення Кремля".

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Реакція Росії на заяву МЗС Британії

Російський МЗС назвав "дезінформацією і провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.

"Поширена МЗС Британії дезінформація - ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англо-саксами займаються ескалацією напруженості навколо України", - повідомляє Інтерфакс з посиланням на МЗС РФ.

"Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність, припинити поширювати нісенітницю і сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма", – додали в МЗС Росії.

Нагадаємо, раніше надзвичайний і повноважний посол України у Великобританії Вадим Пристайко заявив, що якщо загроза війни буде реальною, якщо буде початок активних дій, Україна проситиме все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на наші території.

Глава МЗС Великобританії Ліз Трас зараз розглядає можливість створення тристороннього союзу між Британією, Польщею та Україною. У Twitter Ради з геостратегії Великобританії представлена геополітична карта, на якій сформована потрійна вісь між Лондоном, Варшавою і Києвом. Як ворожі території там позначені Російська Федерація і Білорусь.

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