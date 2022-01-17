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"Для самооборони": Британія поділиться з Україною протитанковою зброєю

17 січня 2022, 22:09

За словами глави Міноборони, оборонна техніка не буде становити загрози для Росії.

Україна Британія
Британія підтримає Україну / МЗС України

Глава Міністерства оборони Британії Бен Уоллес заявив, що держава поставить до України зброю. Йдеться про легкі протитанкові системи.

Як пише Reuters, про це він сказав під час слухань у парламенті.

"Ми постановили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати в цілях самооборони", - заявив Уоллес.

Крім того, британський міністр запросив главу російського Міністерства оборони відвідати Лондон. Він планує з колегою з Росії обговорити ситуацію навколо України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що посол України в Німеччині Андрей Мельник звернувся до глави МЗС Німеччини Анналени Бербок з проханням, щоб Берлін терміново схвалив поставки зброї в Україну. Дане звернення Мельник аргументував загрозою вторгнення РФ.

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Вторгнення Росії в Україну

The New York Times 7 січня опублікувало нову карту з військами РФ біля кордонів України. ЗМІ писало, що росіяни стягнули близько 100 тисяч військ до українських кордонів і оточили державу з трьох напрямків.

Пізніше американська розвідка дізналася про сценарій, згідно з яким Москва готує операцію з нападу на бойовиків в ОРДЛО " під чужим прапором", щоб створити привід для військового наступу на Україну. Відзначається, що росіяни можуть піти на провокації за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може відбутися в період з середини січня по середину лютого.

Також США пригрозила Москві серйозними санкціями в тому випадку, якщо російська держава вирішить піти на нову військову операцію проти України.

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