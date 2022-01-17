"Для самооборони": Британія поділиться з Україною протитанковою зброєю

За словами глави Міноборони, оборонна техніка не буде становити загрози для Росії.
Глава Міністерства оборони Британії Бен Уоллес заявив, що держава поставить до України зброю. Йдеться про легкі протитанкові системи.
Як пише Reuters, про це він сказав під час слухань у парламенті.
"Ми постановили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати в цілях самооборони", - заявив Уоллес.
Крім того, британський міністр запросив главу російського Міністерства оборони відвідати Лондон. Він планує з колегою з Росії обговорити ситуацію навколо України.
Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що посол України в Німеччині Андрей Мельник звернувся до глави МЗС Німеччини Анналени Бербок з проханням, щоб Берлін терміново схвалив поставки зброї в Україну. Дане звернення Мельник аргументував загрозою вторгнення РФ.
Вторгнення Росії в Україну
The New York Times 7 січня опублікувало нову карту з військами РФ біля кордонів України. ЗМІ писало, що росіяни стягнули близько 100 тисяч військ до українських кордонів і оточили державу з трьох напрямків.
Пізніше американська розвідка дізналася про сценарій, згідно з яким Москва готує операцію з нападу на бойовиків в ОРДЛО " під чужим прапором", щоб створити привід для військового наступу на Україну. Відзначається, що росіяни можуть піти на провокації за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може відбутися в період з середини січня по середину лютого.
Також США пригрозила Москві серйозними санкціями в тому випадку, якщо російська держава вирішить піти на нову військову операцію проти України.
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