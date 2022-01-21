У Британії заявили про створення тристороннього союзу з Україною та Польщею

Британія розглядає можливість створення Троїстого союзу / Фото pixabay.com

Голова МЗС Великобританії Ліз Трас зараз розглядає можливість створення тристороннього Союзу між Британією, Польщею та Україною.

У Twitter Ради з геостратегії Великобританії представлена геополітична карта, на якій сформована потрійна вісь між Лондоном, Варшавою і Києвом. В якості ворожих територій там позначені Російська Федерація і Білорусь.

Відомо, що Рада з геостратегії - це незалежна некомерційна організація, розташована в Вестмінстері, котра прагне просувати сильну Великобританію, тісно співпрацюючи з союзниками і партнерами, підтримувати відкритий міжнародний порядок — для більш безпечного і процвітаючого майбутнього.

Інформацію про роботу над створенням Троїстого союзу підтвердила і голова МЗС Британії Ліз трас під час сьогоднішнього виступу в Інституті Лоуі, про що поінформував офіційний сайт уряду Великобританії.

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn Реклама January 21, 2022

"Ми зміцнюємо наше партнерство після переговорів на високому рівні в Лондоні в грудні і розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", — заявила голова британського МЗС.

Також трас використовувала досить жорстку риторику щодо Москви і висловила беззастережну підтримку Києву:

"Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють відтворити Радянський Союз або щось на зразок "великої Росії", розділивши територію за етнічною і мовною ознакою. Вони заявляють, що хочуть стабільності, в той же час намагаючись загрожувати і дестабілізувати інших.

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Ми знаємо, що лежить на цьому шляху, і які жахливі втрати у вигляді людських життів він принесе. Ось чому ми закликаємо президента Путіна утриматися і відступити від України, перш ніж він зробить велику стратегічну помилку.

Україна-горда країна з багатовіковою історією. Вони і раніше піддавалися вторгненням-починаючи з татаро-монгольського ярма. Вони страждали від влаштованого державою голоду в 30-х роках минулого століття. Їх стійкість заслуговує захоплення. Якщо доведеться, українці будуть битися, щоб захистити свою країну.

Вторгнення Росії в Україну призведе тільки до затяжної війни, за прикладом радянсько-афганської війни або конфлікту в Чечні", - заявила трас.

Можливе вторгнення Росії в Україну

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни".

Пізніше президент США зробив неоднозначну заяву щодо можливого вторгнення РФ в Україну. Джо Байден припустив, що" невелике вторгнення " (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

20 січня Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

Президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

Як пише Associated Press, президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою в країну американських військових. Причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста - у Сполучених Штатів немає ніяких договірних зобов'язань перед Україною.

Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії. Як пише Sky News, поставки були здійснені протягом цього тижня.

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