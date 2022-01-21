УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У Британії заявили про створення тристороннього союзу з Україною та Польщею

21 січня 2022, 22:57

У МЗС представили геополітичну карту, на якій сформована потрійна вісь між Лондоном, Варшавою і Києвом.

Великобританія, Прапор
Британія розглядає можливість створення Троїстого союзу / Фото pixabay.com

Голова МЗС Великобританії Ліз Трас зараз розглядає можливість створення тристороннього Союзу між Британією, Польщею та Україною.

У Twitter Ради з геостратегії Великобританії представлена геополітична карта, на якій сформована потрійна вісь між Лондоном, Варшавою і Києвом. В якості ворожих територій там позначені Російська Федерація і Білорусь.

Відомо, що Рада з геостратегії - це незалежна некомерційна організація, розташована в Вестмінстері, котра прагне просувати сильну Великобританію, тісно співпрацюючи з союзниками і партнерами, підтримувати відкритий міжнародний порядок — для більш безпечного і процвітаючого майбутнього.

Інформацію про роботу над створенням Троїстого союзу підтвердила і голова МЗС Британії Ліз трас під час сьогоднішнього виступу в Інституті Лоуі, про що поінформував офіційний сайт уряду Великобританії.

"Ми зміцнюємо наше партнерство після переговорів на високому рівні в Лондоні в грудні і розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", — заявила голова британського МЗС.

Також трас використовувала досить жорстку риторику щодо Москви і висловила беззастережну підтримку Києву:

"Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють відтворити Радянський Союз або щось на зразок "великої Росії", розділивши територію за етнічною і мовною ознакою. Вони заявляють, що хочуть стабільності, в той же час намагаючись загрожувати і дестабілізувати інших.

читайте такожЄС продовжив санкції проти Росії через агресію щодо України

Ми знаємо, що лежить на цьому шляху, і які жахливі втрати у вигляді людських життів він принесе. Ось чому ми закликаємо президента Путіна утриматися і відступити від України, перш ніж він зробить велику стратегічну помилку.

Україна-горда країна з багатовіковою історією. Вони і раніше піддавалися вторгненням-починаючи з татаро-монгольського ярма. Вони страждали від влаштованого державою голоду в 30-х роках минулого століття. Їх стійкість заслуговує захоплення. Якщо доведеться, українці будуть битися, щоб захистити свою країну.

Вторгнення Росії в Україну призведе тільки до затяжної війни, за прикладом радянсько-афганської війни або конфлікту в Чечні", - заявила трас.

Можливе вторгнення Росії в Україну

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни".

Пізніше президент США зробив неоднозначну заяву щодо можливого вторгнення РФ в Україну. Джо Байден припустив, що" невелике вторгнення " (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

20 січня Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

Президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

Як пише Associated Press, президент США Джо Байден не планує відповідати на можливе подальше вторгнення Росії в Україну відправкою в країну американських військових. Причина відмови від безпосередньої участі в російсько-українській війні проста - у Сполучених Штатів немає ніяких договірних зобов'язань перед Україною.

Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії. Як пише Sky News, поставки були здійснені протягом цього тижня.

Читайте також

viber
новини Великобританії гібридна агресія військова агресія РФ новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У Британії заявили про створення тристороннього союзу з Україною та Польщею». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - ворогиГороскоп на сьогодні, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - вороги Гороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих силГороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих сил Гроші на вітер: названі найбільші марнотрати гороскопуГроші на вітер: названі найбільші марнотрати гороскопу Фінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарункиФінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарунки Астролог назвав знаки зодіаку, які не можуть залишатися все життя в одному шлюбіАстролог назвав знаки зодіаку, які не можуть залишатися все життя в одному шлюбі
23:09

Магнітом притягують бідність: які звички не дають розбагатіти і відлякують удачу

22:57

У Британії заявили про створення тристороннього союзу з Україною та Польщею

22:30

Військовий облік для жінок: у Міноборони заявили про значне скорочення списку професій

22:29

У Києві горе-няня "займалася спортом" на фітнес-м'ячі разом з немовлям на руках: малюк здригався

22:20

У Харкові ніхто росіян з квітами зустрічати не будеПогляд

Реклама
21:47

Цифри осені в 27 тисяч на добу - не межа: Ляшко попередив про зростання заражень COVID-19 в УкраїніВідео

21:42

Тіло пролежало під дощем всю ніч: подробиці звірячого вбивства заробітчанки в Польщі

21:36

У Львові спалах захворювання на коронавірус серед дітей - Охматдит переповненийВідео

21:07

Названо області України, які скоро ризикують перейти до "червоної" зониВідео

20:59

"Сеанс магії з подальшим викриттям": рецензія на фільм "Алея кошмарів"Відео

20:53

Росія направила до Білорусі два дивізійні ракетні комплекси - відеоВідео

20:38

"Хороші новини": Кулеба поспілкувався з Блінкеном після його зустрічі з Лавровим

20:24

Україна мобілізує 300-400 тисяч резервістів: Київ готує контрудар у разі військового вторгнення РФВідео

20:14

Першим на Мадані був убитий не Нігоян - ДБР

19:58

Ірина Білик показала батька свого сина - фото

19:55

Латвія, Литва та Естонія поставлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin

19:33

Поставки зброї в Україну: схему вибудуваноПогляд

19:18

У Леді Гаги був секс з Сальмою Хайек - з фільму Дім Гуччі вирізали цілу любовну лініюВідео

19:14

У страшній пожежі на Київщині загинула однорічна дитина: багатодітна 18-річна мати жила в лазніВідео

19:12

"Війська НАТО на своїй території - не справа Росії": в Альянсі жорстко відповіли на вимоги МосквиВідео

Реклама
19:08

Сидів без води та їжі: в Дніпрі врятували пенсіонера, який застряг за диваном

18:44

Захоплення Харкова Росією та сценарій від Зеленського: на Банковій пояснили заяву президентаВідео

18:43

Іван Яковина. США погрожують Росії статусом Ірану і Північної КореїВідеоблоги

18:42

Канада надасть Україні кредит на розвиток економіки

18:27

У Польщі вбили і пограбували заробітчанку: дочка збирає гроші на транспортування тіла в Україну

18:17

У січні ГТС може зіткнутися з дефіцитом природного газу - експерт

18:07

Викликають заздрість: знаки зодіаку, яких найчастіше обговорюютьВідео

17:54

"Разом з Росією, ми єдиний народ": глава Федерації боксу зашкварився братанням з росіянамиВідео

17:50

До Вікторії Смеюхи прилетів лелека: співачка заінтригувала підписників новим напівоголеним фото

17:28

Укравтодор пояснив, як у ЗМІ перекрутили звіт Держаудиту про витрати коштів з ковідного фонду

17:26

Загроза вторгнення Росії в Україну: у Bloomberg дізналися про план евакуації сімей дипломатів СШАВідео

17:18

Загроза захоплення Харкова: Терехов порадив росіянам "не роззявляти рота"Відео

17:06

Ердоган хоче організувати зустріч Зеленського з Путіним і анонсував візити в Україну і РФВідео

17:00

Прикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в бідуВідео

16:56

Харчування не по кишені: експерт назвав терміни стабілізації вартості продуктівВідео

16:48

Тетянин день 2022: дата, традиції і заборони свята

16:40

Вторгнення РФ в Україну, НАТО і питання визнання "ЛДНР": головні заяви Блінкена та Лаврова

16:17

Івано-Франківська область переходить у "червону зону": стала відома датаВідео

15:56

20-річна Анна Трінчер похвалилася новими силіконовими грудьми після пластики: "Ох, і класні тіті!"

15:56

"Контрольний постріл в голову": у Новій пошті рознесли заборону роботи з ФОПамиВідео

Реклама
15:55

Як вивести з організму сечову кислоту: ефективні народні засоби та дієта

15:40

Або СІЗО, або мільярд застави: в Офісі генпрокурора оскаржили запобіжний захід для Порошенка

15:31

У Києві накрутять ціни на харчування в школах і дитсадках: нова вартістьВідео

15:17

У Дніпрі водій по-звірячому розправився з пішоходом і кинув жінку на узбіччіВідео

15:17

Молодик в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біди

15:10

Шанси початку війни між Росією і Україною небезпечно високі - The Economist

15:04

Київ може перейти на "дистанційку": у КМДА просять роботодавців закрити офісиВідео

14:57

У лютому мільйон українців захворіють на коронавірус - МОЗВідео

14:47

Найсексуальніша жінка світу Кендалл Дженнер, ледь прикривши соски і "мушлю", позувала в снігу

14:45

Коли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї свята

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти