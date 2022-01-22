Найгірший сценарій агресії РФ: Україна допускає участь Британії у війні

Британська армія / УНІАН

Росія створює туман війни, використовуючи його як важіль у переговорах, заявив надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Наше завдання і наших партнерів - відокремити правду від загрози і зрозуміти, наскільки реальна небезпека, щоб дипломатичними методами не дозволити початися активній фазі війни", - пояснив він в інтерв'ю на каналі Дом.

Український дипломат не виключає жорстку позицію і підтримку Києва зброєю з боку західних партнерів.

"Наприклад, вчора мене запитали, чи запросимо ми втрутитися партнерів, таких як Британія, реальними солдатами на українській території, з урахуванням того, що нам загрожують збройні сили значно більше, ніж наші. Я відповів: якщо загроза буде реальною, якщо буде початок активних дій, ми будемо просити все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на наші території", - додав Пристайко.

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Раніше повідомлялося про те, що Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії.