Найгірший сценарій агресії РФ: Україна допускає участь Британії у війні

Британських військовослужбовців можуть розмістити на території України, підкреслив Вадим Пристайко.
Росія створює туман війни, використовуючи його як важіль у переговорах, заявив надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
"Наше завдання і наших партнерів - відокремити правду від загрози і зрозуміти, наскільки реальна небезпека, щоб дипломатичними методами не дозволити початися активній фазі війни", - пояснив він в інтерв'ю на каналі Дом.
Український дипломат не виключає жорстку позицію і підтримку Києва зброєю з боку західних партнерів.
"Наприклад, вчора мене запитали, чи запросимо ми втрутитися партнерів, таких як Британія, реальними солдатами на українській території, з урахуванням того, що нам загрожують збройні сили значно більше, ніж наші. Я відповів: якщо загроза буде реальною, якщо буде початок активних дій, ми будемо просити все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на наші території", - додав Пристайко.
читайте такожЗагроза "кривавої війни": Кулеба вимагає від РФ доказів відсутності планів агресії
Раніше повідомлялося про те, що Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії.
- "Починаються важкі часи": ЄС пригрозив РФ масштабними санкціями у разі розширення агресії
- Масштабна війна і окупація Харкова: Зеленський розкрив ймовірний сценарій агресії РФ
- У США не виключають військової участі в конфлікті через агресію Росії