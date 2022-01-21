Вторгненням в Україну вважатиметься, навіть якщо один військовий РФ перетне кордон - Блінкен

Ентоні Блінкен не очікує проривів від переговорів із Сергієм Лавровим у Женеві / Фото Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

Про це головний американський дипломат сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

"Якщо російський солдат перетинає кордон України, то це означає, що перед нами серйозна проблема, явний напад на Україну. Будь-то хоч один солдат, хоч тисячі", - заявив він.

Глава Держдепартаменту додав, що з досвіду Вашингтону відомі й інші інструменти — це дестабілізація, гібридні атаки, воєнізована тактика. Блінкен заявив, що США обговорюють із союзниками та партнерами всілякі сценарії й тісно взаємодіють з ними, щоби виробити "загальну відповідь".

Блінкен додав, що не очікує проривів від переговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в Женеві, при цьому сподівається почути, до чого Москва прийшла за підсумками минулих консультацій з США і НАТО.

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Держсекретар США нагадав, що 10 січня США і РФ провели консультації з питань безпеки в Женеві, 12 січня в Брюсселі відбулося засідання Ради Росія - НАТО, а 13 січня - нарада Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"У нас у всіх була можливість поміркувати над тим, що кожен з нас почув. Я думаю, що у російської делегації була можливість проконсультуватися з президентом РФ Володимиром Путіним. У всіх у нас була можливість проконсультуватися між собою, а також з усіма нашими союзниками і партнерами", - підкреслив Блінкен.

читайте також"400-500 тисяч": ексглава розвідки спрогнозував, скільки військ потрібно Кремлю для атаки на УкраїнуЯк повідомляв Главред, раніше президент США зробив неоднозначну заяву щодо можливого вторгнення РФ в Україну.

Джо Байден припустив, що "невелике вторгнення" (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

CNN писало з посиланням на неназваного українського чиновника, що Київ шокований такою заявою. Мовляв, Байден дав Путіну "зелене світло" для вторгнення в Україну.

У Білому домі поспішили пояснити слова Байдена. Президент США нібито мав на увазі різницю між військовими, а також невійськовими / напіввійськовими / кібернетичними діями росіян.

"Якщо будь-які військові сили РФ перетнуть український кордон, це буде новим вторгненням, і на це буде дана швидка, жорстка і єдина відповідь з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників", - заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

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