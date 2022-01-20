Загроза реальна: у Зеленського оцінили сценарій російського вторгнення

В Офісі президента оцінили російську загрозу / УНІАН

Офіс президента отримує дані про перекидання військ РФ до кордонів і від західних партнерів, і від розвідки в щоденному режимі.

Як каже джерело з оточення глави держави, в ОП розуміють реальну загрозу російській агресії, але не хочуть сіяти паніку, пише УП. Off the record.

У президента також постійно аналізуються різні сценарії російського вторгнення в Україну, наголошується в повідомленні.

"Але ми вже жили в ситуації, коли кожен день нам кричали, що ось завтра-завтра Путін нападе. Це нічим хорошим не закінчувалося. Ми собі такого не можемо дозволити. Ми не можемо сіяти паніку", - пояснили в ОП.

Там додали, що сила України в стабільності, стабільності економіки, в тому числі і гривні.

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Якщо люди побіжать знімати долари і змітати все з полиць магазинів, то "ніякого вторгнення не треба буде", додали в ОП.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна готова до військового вторгнення з боку Росії. Ризик посилення воєнних дій не зріс, але посилився ажіотаж навколо ситуації. Українцям не слід піддаватися паніці і потрібно вірити в світ. Захід повинен демонструвати реальну підтримку Києва.

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