Загроза реальна: у Зеленського оцінили сценарій російського вторгнення

У президента постійно аналізуються різні сценарії російського вторгнення в Україну.
Офіс президента отримує дані про перекидання військ РФ до кордонів і від західних партнерів, і від розвідки в щоденному режимі.
Як каже джерело з оточення глави держави, в ОП розуміють реальну загрозу російській агресії, але не хочуть сіяти паніку, пише УП. Off the record.
У президента також постійно аналізуються різні сценарії російського вторгнення в Україну, наголошується в повідомленні.
"Але ми вже жили в ситуації, коли кожен день нам кричали, що ось завтра-завтра Путін нападе. Це нічим хорошим не закінчувалося. Ми собі такого не можемо дозволити. Ми не можемо сіяти паніку", - пояснили в ОП.
Там додали, що сила України в стабільності, стабільності економіки, в тому числі і гривні.
У Зеленського просять на всіх міжнародних зустрічах у партнерів не нагнітати даремно ситуацію, щоб не створювати в Україні паніку
Якщо люди побіжать знімати долари і змітати все з полиць магазинів, то "ніякого вторгнення не треба буде", додали в ОП.
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Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна готова до військового вторгнення з боку Росії. Ризик посилення воєнних дій не зріс, але посилився ажіотаж навколо ситуації. Українцям не слід піддаватися паніці і потрібно вірити в світ. Захід повинен демонструвати реальну підтримку Києва.
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