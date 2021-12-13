Великобританія пригрозила Путіну жорстким ударом у разі вторгнення в Україну

Борис Джонсон налякав Путіна / GettyImages

У понеділок, 13 грудня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів переговори з президентом Російський Федерації Володимиром Путіним.

В прес-службі уряди Британії відзначили, що в ході бесіди Джонсон попередив Путіна про наслідки вторгнення в Україну.

За його словами, це може стати стратегічною помилкою зі значними наслідками.

Також Джонсон розповів, що Сполучене Королівство глибоко стурбоване з приводу нарощування російських сил на кордоні України.

У зв'язку з цим, Джонсон підтвердив важливість роботи по дипломатичних каналах. Тільки таким чином, за його словами, можлива деескалація напруженості і пошуку довгострокових рішень.

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Крім того, прем'єр-міністр Великобританії підкреслив прихильність Британії територіальній цілісності і суверенітету України.

У підсумку, сторони погодилися з необхідністю дотримання всіма сторонами умов Мінської угоди.

Нагадаємо, Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що можливе вторгнення Російської Федерації в Україну ознаменує кінець нинішнього цивілізованого світу. При цьому агресія стане початком нової ери без міжнародних правил.

Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. В якості підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що незабаром країнам Євросоюзу належить вибір між російським газом і тим, щоб відстоювати Україну. За його словами, Британія підтримує Україну, тому що прихильна демократії і свободі.

Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути в Україну спецназівців на тлі побоювань, що туди можуть вторгнутися російські війська.

1 грудня стало відомо, що понад 10 тисяч військовослужбовців здійснили марші на південні полігони Росії. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання.