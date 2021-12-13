Великобританія пригрозила Путіну жорстким ударом у разі вторгнення в Україну

Британський прем'єр визнав важливість діалогу з питань міжнародної та регіональної безпеки.
У понеділок, 13 грудня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів переговори з президентом Російський Федерації Володимиром Путіним.
В прес-службі уряди Британії відзначили, що в ході бесіди Джонсон попередив Путіна про наслідки вторгнення в Україну.
За його словами, це може стати стратегічною помилкою зі значними наслідками.
Також Джонсон розповів, що Сполучене Королівство глибоко стурбоване з приводу нарощування російських сил на кордоні України.
У зв'язку з цим, Джонсон підтвердив важливість роботи по дипломатичних каналах. Тільки таким чином, за його словами, можлива деескалація напруженості і пошуку довгострокових рішень.
Крім того, прем'єр-міністр Великобританії підкреслив прихильність Британії територіальній цілісності і суверенітету України.
У підсумку, сторони погодилися з необхідністю дотримання всіма сторонами умов Мінської угоди.
Нагадаємо, Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що можливе вторгнення Російської Федерації в Україну ознаменує кінець нинішнього цивілізованого світу. При цьому агресія стане початком нової ери без міжнародних правил.
Можливе вторгнення РФ в Україну
20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.
Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. В якості підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.
Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що незабаром країнам Євросоюзу належить вибір між російським газом і тим, щоб відстоювати Україну. За його словами, Британія підтримує Україну, тому що прихильна демократії і свободі.
Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути в Україну спецназівців на тлі побоювань, що туди можуть вторгнутися російські війська.
1 грудня стало відомо, що понад 10 тисяч військовослужбовців здійснили марші на південні полігони Росії. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання.