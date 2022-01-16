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Вторгнення Росії в Україну "невідворотне і неминуче", наступний тиждень вирішальний - британський депутат

16 січня 2022, 07:35
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Тільки президент Путін знає, що він збирається робити далі, але наступний тиждень може здатися вирішальним, переконаний Тобіас Еллвуд.

війська Росії біля кордонів України
Вторгнення Росії в Україну "невідворотне і неминуче", наступний тиждень вирішальний - британський депутат / Reuters

Російське вторгнення в Україну "невідворотне і неминуче", заявив голова комітету британського парламенту з питань оборони, депутат-консерватор Тобіас Еллвуд. Він підкреслив, що наступний тиждень може стати вирішальним.

Як пише Independent, це сталося після припущень офіційних осіб США про те, що Росія заздалегідь підготувала групу оперативників для проведення операції під хибним прапором, щоб виправдати вторгнення в Україну.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Кремль готує ґрунт для нападу за допомогою кампанії з дезінформації в соціальних мережах, зображуючи Київ агресором.

Виступаючи в п'ятницю, голова комітету з оборони Палати громад, сказав, що напад "неминучий і невідворотний".

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"Я боюся, що вторгнення російських військ невідворотне і неминуче, і ми дозволили цьому статися. У нас була можливість розмістити в Україні достатньо військової техніки та особового складу, щоб змусити президента Путіна двічі подумати перед вторгненням, але ми цього не зробили", - зазначив Тобіас Еллвуд.

Він також додав, що наступний тиждень може стати вирішальним.

"Тільки президент Путін знає, що він збирається робити далі, але наступний тиждень може здатися вирішальним. Він загнав себе в кут, і після того, як НАТО відмовилося підкоритися його загрозам, схоже, залишається тільки один варіант", - сказав британський депутат.

Раніше видання CNN повідомило, що американська розвідка отримала інформацію про те, що РФ готує групу оперативників для нападу "під чужим прапором" на бойовиків на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення в Україну,

Заяву про те, що у США є інформація про підготовку Росією провокації на Донбасі з метою виправдати напад на Україну, підтвердила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі.

Радник американського глави держави з питань безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може здійснити військове вторгнення на територію України унаслідок спроби перевороту в країні. За його словами, росіяни можуть звинуватити Київ у нападі на російські сили на Донбасі, такі події вже були у 2014 році. Американська розвідка стверджує, що Москва працює над конструюванням приводів для інтервенції.

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