В Алмати протестувальники роззброїли силовиків і громлять резиденцію президента: всі подробиці

Аеропорти припиняють приймати рейси.
В Алмати протестуючі роззброїли поліцію. Також у правоохоронців відібрали всі щити і кийки.
За останньою інформацією, співробітників правоохоронних органів в місті на даний момент немає - влада повідомила, що було спалено 120 машин.
Розгромлено 120 магазинів, 180 кафе і ресторанів, близько 100 офісів малого і середнього бізнесу. Постраждало понад 500 цивільних осіб.
У мережі також з'явилися відео з вулиць Алмати - на дорогах стоять палаючі поліцейські і військові автомобілі.
Протестувальники громлять резиденцію президента
Протестувальники в Алма-Аті громлять резиденцію, силовики покинули будівлю, поруч з якою була чутна сильна стрілянина, повідомляє Супутник Казахстан.
У будівлі резиденції пожежа, як і в будівлю мерії, яка охоплена вогнем з першого до останнього поверху. У районі мерії відзначаються зіткнення з поліцією.
Правоохоронці використовують світлошумові гранати.
У той же час, групи протестуючих по 30-50 чоловік стікаються до Площі Республіки в Алма-Аті, машин на міських вулицях мало.
Ситуація в Казахстані загострюється
При цьому, в Нур-Султані продовжує загострюватися ситуація. Біля адміністрації виставили поліцейське оточення. Заборонили також рух автомобілів вулицями, що навколо будівлі.
Що заявив президент Казахстану
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вступає на посаду голови Ради безпеки країни замість Назарбаєва.
Він заявив, що діяти буде жорстко щодо правопорушників в ході протестів і не покине країну.
За словами президента, серед співробітників сил безпеки є вбиті.
Аеропорти припинили роботу
У Казахстані припиняють роботу аеропорти. Вже перестали літати кілька авіакомпаній і масово скасовують рейси.
Протести в Казахстані - що сталося
У Казахстані протести були викликані підвищенням ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.
4 січня 2022 року в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі і підвищенням цін на газ.
читайте такожГазові протести в Казахстані: президент Токаєв прийняв відставку уряду
Через масові акції протесту президент Казахстану запровадив надзвичайний стан в Алмати з 23:00 до 07:00, він триватиме з 5 по 19 січня. Також режим НС діятиме в Мангістауській області.
На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.
Що вимагають протестувальники
Крім озвучених раніше вимог, протестувальники вже заявили про список нових. Серед них:
- зміна режиму в країні та проведення народних виборів у кожній області та місті;
- повернення Конституції 1993 року;
- відмова від переслідування громадських активістів;
- прихід до влади людини поза системою.
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