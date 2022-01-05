В Алмати протестувальники роззброїли силовиків і громлять резиденцію президента: всі подробиці

В Алмати протестуючі роззброїли поліцію. Також у правоохоронців відібрали всі щити і кийки.

За останньою інформацією, співробітників правоохоронних органів в місті на даний момент немає - влада повідомила, що було спалено 120 машин.

Розгромлено 120 магазинів, 180 кафе і ресторанів, близько 100 офісів малого і середнього бізнесу. Постраждало понад 500 цивільних осіб.

У мережі також з'явилися відео з вулиць Алмати - на дорогах стоять палаючі поліцейські і військові автомобілі.

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Протестувальники громлять резиденцію президента

Протестувальники в Алма-Аті громлять резиденцію, силовики покинули будівлю, поруч з якою була чутна сильна стрілянина, повідомляє Супутник Казахстан.

У будівлі резиденції пожежа, як і в будівлю мерії, яка охоплена вогнем з першого до останнього поверху. У районі мерії відзначаються зіткнення з поліцією.

Правоохоронці використовують світлошумові гранати.

У той же час, групи протестуючих по 30-50 чоловік стікаються до Площі Республіки в Алма-Аті, машин на міських вулицях мало.

Ситуація в Казахстані загострюється

При цьому, в Нур-Султані продовжує загострюватися ситуація. Біля адміністрації виставили поліцейське оточення. Заборонили також рух автомобілів вулицями, що навколо будівлі.

Що заявив президент Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вступає на посаду голови Ради безпеки країни замість Назарбаєва.

Він заявив, що діяти буде жорстко щодо правопорушників в ході протестів і не покине країну.

За словами президента, серед співробітників сил безпеки є вбиті.

Аеропорти припинили роботу

У Казахстані припиняють роботу аеропорти. Вже перестали літати кілька авіакомпаній і масово скасовують рейси.

Протести в Казахстані - що сталося

У Казахстані протести були викликані підвищенням ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.

4 січня 2022 року в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі і підвищенням цін на газ.

читайте такожГазові протести в Казахстані: президент Токаєв прийняв відставку уряду

Через масові акції протесту президент Казахстану запровадив надзвичайний стан в Алмати з 23:00 до 07:00, він триватиме з 5 по 19 січня. Також режим НС діятиме в Мангістауській області.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Що вимагають протестувальники

Крім озвучених раніше вимог, протестувальники вже заявили про список нових. Серед них:

зміна режиму в країні та проведення народних виборів у кожній області та місті;

повернення Конституції 1993 року;

відмова від переслідування громадських активістів;

прихід до влади людини поза системою.

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