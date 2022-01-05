Революція в Казахстані: люди захопили міськадміністрації та висунули владі нові вимоги

Ситуація в країні загострюється з кожною хвилиною.
У Казахстані тривають акції протесту. Ситуація загострюється по всій країні.
За інформацією ЗМІ та соцмереж, в Актобе частина місцевої поліції відмовилася затримувати протестувальників. Відразу після цього там почався штурм будівлі міськадміністрації.
Відбуваються нові зіткнення поліції з протестувальниками, горять машини, застосовуються гранати, мітингувальники забирають у силовиків зброю прямо на вулиці.
Мітингувальники вже висунули владі нові вимоги:
- зміни режиму в країні та проведення народних виборів у кожній області та місті;
- повернення Конституції 1993 року;
- не переслідувати громадських активістів;
- прихід до влади людини поза системою.
Тим часом у столиці країни, Нур-Султані, на тлі протестів введено надзвичайний стан з 5 по 19 січня.
Протести в Казахстані
Причиною стали мітингів стало підвищення ціни на газ в країні, проте потім кількість вимог значно зросла. 4 січня 2022 року в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими.
На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі і підвищенням цін на газ. Щоб розігнати протестувальників, силовики застосовували сльозогінний газ.
У зв'язку з масовими акціями протестів, президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати з 23: 00 до 07: 00. Також режим НС був введений в Мангістауській області.
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