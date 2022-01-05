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Революція в Казахстані: люди захопили міськадміністрації та висунули владі нові вимоги

5 січня 2022, 13:02

Ситуація в країні загострюється з кожною хвилиною.

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У Казахстані тривають акції протесту / колаж Главред

У Казахстані тривають акції протесту. Ситуація загострюється по всій країні.

За інформацією ЗМІ та соцмереж, в Актобе частина місцевої поліції відмовилася затримувати протестувальників. Відразу після цього там почався штурм будівлі міськадміністрації.

Відбуваються нові зіткнення поліції з протестувальниками, горять машини, застосовуються гранати, мітингувальники забирають у силовиків зброю прямо на вулиці.

Мітингувальники вже висунули владі нові вимоги:

  • зміни режиму в країні та проведення народних виборів у кожній області та місті;
  • повернення Конституції 1993 року;
  • не переслідувати громадських активістів;
  • прихід до влади людини поза системою.

Тим часом у столиці країни, Нур-Султані, на тлі протестів введено надзвичайний стан з 5 по 19 січня.

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Протести в Казахстані

Причиною стали мітингів стало підвищення ціни на газ в країні, проте потім кількість вимог значно зросла. 4 січня 2022 року в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими.

На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі і підвищенням цін на газ. Щоб розігнати протестувальників, силовики застосовували сльозогінний газ.

У зв'язку з масовими акціями протестів, президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати з 23: 00 до 07: 00. Також режим НС був введений в Мангістауській області.

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Автор: Сергій Кущ
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протести новини Казахстану
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