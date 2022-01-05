Експерт розповів про наслідки протестів у Казахстані для України

Казахстан потопає в протестах / REUTERS

Політичний експерт Олександр Кочетков перерахував головні характерні особливості нинішніх масових протестів у Казахстані і порівняв те, що відбувається там з Україною і Білоруссю.

"Причина - внутрішня, як і в Україні, і в Білорусі. Це, перш за все, явна несправедливість у розподілі суспільних багатств. Плюс погані рішення влади без нормального пояснення їх причин населенню", - написав він Facebook.

Також Кочетков зазначив, що протести в Казахстані носять не економічний і не політичний підтекст.

"І в Казахстані, і в Білорусі, і у нас активною частиною протестів є націоналісти, причому, радикалізм казахів порівняємо з нашим "Правим сектором", - стверджує експерт.

Крім того, він також вважає, що влада в Нур-Султані в рази слабша за владу в Мінську, а реальної підтримки у неї менше, ніж свого часу було у президента-втікача України Віктора Януковича.

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"Казахи найбільш швидко, швидше навіть українців, перейшли до прямого протистояння з силовиками і захоплення адміністративних будівель. І частина силовиків вже вважала за краще не брати участь у такому протистоянні", - додав політолог.

Також Кочетков зазначив, що протести в Казахстані тиснуть за інтересами РФ і Китаю.

"Нас безпосередньо не стосуються, але Україна на їхньому тлі може піти на другий план міжнародного порядку. Чим може скористатися РФ", - написав він і спрогнозував перемогу протестів і переформатування влади з подальшою дерусифікацією.

"Не думаю, що Кремль спробує анексувати північні області Казахстану - сил недостатньо. Але біженців звідти буде безліч, в тому числі, і в Україну. До цього треба готуватися", - підсумував Кочетков.

Протести в Казахстані

У Казахстані протести були викликані підвищенням ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.

4 січня 2022 року в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі і підвищенням цін на газ.

Через масові акції протесту президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати з 23:00 до 07: 00, він триватиме з 5 по 19 січня. Також режим НС діятиме в Мангістауській області.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країна.