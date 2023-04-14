"Витік" з Пентагону: Патрушев і Герасимов планували саботаж, щоб завершити війну в Україні

В одному із секретних документів, які потрапили в Мережу, йдеться, що саботаж планували влаштувати, поки Путін проходитиме курс хіміотерапії.

https://glavred.net/world/utechka-iz-pentagona-patrushev-i-gerasimov-planirovali-sabotazh-chtoby-zavershit-voynu-v-ukraine-10463431.html Посилання скопійоване

Герасимов відмовився від своїх планів щодо саботажу війни / Фото kremlin.ru

Секретар Ради національної безпеки РФ Микола Патрушев і начальник Генштабу російської окупаційної армії Валерій Герасимов могли брати участь у саботажі військових дій з метою якнайшвидшого закінчення війни між Росією та Україною. Про це йдеться в одному із секретних документів, які потрапили в Мережу через витік з Пентагону.

Як пише DW, згідно з даними, отриманими з українського джерела, що посилається в свою чергу на джерело, близьке до Кремля, Герасимов і Патрушев планували саботувати війну проти України та завершити її. Для цього вони мали намір перекинути війська на південь.

В якості дня "Ікс " вони намітили 5 березня, коли у Володимира Путіна повинен був початися курс хіміотерапії, і він вже не зміг би вплинути на те, що відбувається.

відео дня

Згодом Герасимов відмовився від своїх планів. Будь-яких підтверджень інформації, викладеної в документі, немає.

Нагадаємо, Telegram-канал Генерал СВР в лютому писав, що через стан здоров'я і у зв'язку з новим курсом терапії російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони. За даними каналу, це повинно було відбутися до 5 березня.

Витік секретних даних Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США й НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Джерела видання вказують, що зарано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Reuters пише, що засекречена інформація про плани США і НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом, яка була "злита" в Мережу, може бути підробкою. Американська влада розслідує "витік" даних, проте їхня достовірність досі не підтверджена.

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