Байден вперше зробив заяву про витік документів Пентагону

Джо Байден заявив, що його більше турбує факт витоку документів, а не їх зміст.

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Джо Байден / president.gov.ua

Президент США Джо Байден під час візиту до Ірландії вперше відреагував на скандал з витоку секретних документів.

Як пише репортер Bloomberg Дженніфер Джейкобс в Twitter, за словами президента Америки міністерство юстиції і розвідка Сполучених Штатів ведуть масштабне розслідування щодо витоку секретних документів з Пентагону.

"Мін'юст США і розвідспільнота ведуть повномасштабне розслідування витоку матеріалів Пентагону, наближаються до розкриття справи", - заявив Байден.

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Він також зазначив, що його більше турбує факт витоку документів, а не їх зміст.

Витік секретних даних Пентагону і контрнаступ ЗСУ

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Джерела видання вказують, що занадто рано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Reuters пише, що засекречена інформація про плани США і НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом, яка була "злита" в Мережу, може бути підробкою. Американська влада розслідує "витік" даних, проте їх достовірність досі не підтверджена.

Тим часом Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб буде приймати рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

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