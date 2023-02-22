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Путін готується "згорнути" наступ в Україні до 5 березня - генерал СЗР

22 лютого 2023, 09:43
Президент РФ найближчим часом може виявитися нездатним адекватно та вчасно реагувати на виклики - у нього запланована терапія через хворобу.
Володимир Путін
Володимир Путін нібито думає над тим, щобы "згорнути" наступ армії РФ в Україні / Фото: сайт Кремля

Через стан здоров'я та у зв'язку з новим курсом терапії російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

"Путін не готовий до різких рішень, коли найближчим часом може виявитися нездатним адекватно та вчасно реагувати на виклики. У зв'язку з наближенням нового курсу терапії, який за планом повинен початися 5 березня, і у зв'язку з відсутністю можливості в цей час повноцінно здійснювати керівництво "СВО", постало питання про продовження наступу на фронті", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, Путін проводить консультації з керівництвом військового блоку про можливе згортання наступу до 5 березня та перехід в оборону на поточних позиціях.

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"Рішення президент не ухвалыв і поки все на стадії обговорення", - зазначили на каналі.

Новий наступ РФ в Україні

Новий наступ російських окупаційних військ вже почався, заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ще кілька тижнів наступ наростатиме, а його кульмінація буде до березня. Це максимум, який окупанти зможуть показати сьогодні.

Також Жданов оцінив ризики нового наступу армії РФ на Київ і Харків. За його словами, на сьогоднішній момент прямої загрози не існує. Російські війська, які зосереджені на кордоні, здатні провести лише розвідку боєм, і це їхній максимум.

Російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. ЗСУ відстежують всі дії противника та у разі атаки окупантів готові до відповіді.

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