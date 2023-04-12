Після витоку з Пентагону Генштаб ЗСУ готує пастку для РФ - генерал Романенко

Російська розвідка зараз ймовірно перевіряє ще раз всі дані та намагається з'ясувати, де легенда, а де реальний план Генштабу ЗСУ.

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Ігор Романенко прокоментував витік з Пентагону і контрнаступ ЗСУ / Фото УНІАН

Після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку за тим планом, який був оприлюднений, а насправді будуть реалізувати інший план. Таку думку озвучив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, війна – це, передусім, інтелектуальна боротьба, і лише потім – боротьба на рівні військ.

"Підготовча частина контрнаступу вже проводиться, її стимулював цей витік даних", - сказав Романенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

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"Як приклад дій наших Сил оборони я б хотів навести досвід весни і літа минулого року. Було заявлено, що контрнаступ буде на Херсонському напрямку. Росіяни повірили цій інформації, зняли резерви з Харківського та Донецького напрямків, з Ізюма. А потім несподівано для противника була проведена дуже успішна контрнаступальна операція на Харківському напрямку", - нагадав він.

Генерал припустив, що напевно російська розвідка зараз перевіряє ще раз всі дані та намагається з'ясувати, де легенда, а де реальний план Генштабу ЗСУ.

"Але витік датується кінцем березня. До контрнаступу пройде багато часу, можливо, місяць. За місяць може витекти багато води. Ситуація може змінюватися. Тому, якщо вміло діяти, можна використовувати ситуацію", - вважає Романенко.

Він додав, що при підготовці операції є різні варіанти планів. Якийсь напрямок буде обрано головним, а на якомусь напрямку будуть завдаватися другорядні удари. Найімовірніше, мова піде не про один, а про кілька ударів.

"Наприклад, керівництво розраховувало домогтися певних результатів на головному напрямку, але противник виявився дуже сильний і досягти швидкого успіху не вийшло. Але на другорядному склалася хороша ситуація. Тоді резерви вводяться не в напрямку головного удару, а на другорядний напрямок, який стає головним. Це буде вирішуватися вже в ході бойових дій", - пояснив він.

Важливе значення має і легендування операції - з урахуванням витоків і всього іншого.

"В історії Другої світової війни був випадок з легендуванням. Британці викинули тіло свого загиблого офіцера на узбережжі моря, залишивши у нього в планшетці фейковий план. Німці знайшли цей план, повірили, що він реальний, і потрапили в пастку. Війна - це, крім усього іншого, ще й мистецтво обману", - резюмував Романенко.

Витік секретних даних Пентагону і контрнаступ ЗСУ

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Джерела видання вказують, що за рано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Reuters пише, що засекречена інформація про плани США й НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом, яка була "злита" в Мережу, може бути підробкою. Американська влада розслідує "витік" даних, проте їхня достовірність досі не підтверджена.

Тим часом Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватиме рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

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