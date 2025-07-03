"Я не хороша дівчинка": Олена Шоптенко здивувала зізнанням

Українська танцівниця Шоптенко здивувала зізнанням про свою особистість.

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Олена Шоптенко / колаж: Главред, фото: instagram.com/alena_shoptenko

Коротко:

Яке зізнання зробила Олена Шоптенко

Що не знали про неї телеглядачі

Українська відома танцівниця і хореограф Олена Шоптенко здивувала незвичним зізнанням про те, яка вона людина.

Як написала танцівниця на своїй сторінці вInstagram, у ній дуже багато злості, яка роками допомагала їй перемагати на паркеті. Однак після того, як Альона завершила свою танцювальну кар'єру, її злість нікуди не поділася. "Вона залишилася в мені чекати, поки я навчуся з нею жити", - розповідає Шоптенко.

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Олена Шоптенко здивувала зізнанням / Фото Instagram/alena_shoptenko

"Найгірше, що можна зробити зі своєю злістю, це "душити її всередині". Вона, як чайник, нагрівається повільно, а потім википає і може обпекти всіх навколо", - каже вона.

Олена Шоптенко здивувала зізнанням / Фото Instagram/alena_shoptenko

"З цією темою я працюю давно і ви мене знаєте лише завдяки тому, що ця спортивна злість штовхала мене вперед. Однак було важко визнати те, що я - зла людина, а не хороша дівчинка, яка завжди в гарному настрої і може проковтнути будь-який біль", - розповідає вона.

Олена Шоптенко здивувала зізнанням / Фото Instagram/alena_shoptenko

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Хто така Олена Шоптенко? Олена Шоптенко - українська танцівниця, хореограф, дворазова чемпіонка світу з бальних танців. Майстер спорту міжнародного класу. Учасниця численних українських телепроєктів - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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