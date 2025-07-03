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Стрибок євро під 50 грн: експерт сказав, чи варто швидко скуповувати валюту

Альона Вороніна
3 липня 2025, 13:11
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Мамедов пояснив, що може відбуватися з курсом євро далі і до яких рішень краще зараз не вдаватися українцям.
Стрибок євро під 50 грн: експерт сказав, чи варто швидко скуповувати валюту
Експерт сказав, чи варто швидко скуповувати євро/ колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Що відбувається з курсом євро і чому він злетів до майже 50 грн за євро
  • Що може бути далі з курсом євро
  • Чи варто зараз скуповувати валюту

Дуже швидке зростання курсу євро в Україні (на піку до 49,41 грн за офіційним курсом і до 49,75 грн в обмінниках) пов’язане з глобальними котируваннями цієї валюти в парі з доларом.

Упродовж липня ситуація може змінюватися. Проте українцям зараз не варто скуповувати євровалюту на тлі таких стрибків цін на неї, сподіваючись, що євро може ще подорожчати. Про це сказав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов, пише OBOZ.UA.

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За його словами, усі можливі зміни матимуть ситуативний характер, адже "фундаментальних причин для суттєвих коливань немає".

Мамедов зазначив, що курс євро в Україні великою мірою визначається не внутрішніми факторами, а глобальними процесами. Тому ця валюта може помітно зрости в ціні у разі виникнення будь-яких світових потрясінь.

"На відміну від долара, більш чутливого до дій Нацбанку, євровалюта орієнтується на світові тенденції. Подальше загострення геополітичної ситуації може підтримати її зміцнення до 1,2 за долар", – пояснив банкір.

Водночас, за його словами, якщо Євросоюз і Сполучені Штати Америки досягнуть торговельних компромісів, то євро може і подешевшати. Мамедов вважає, що, зокрема, не виключається "повернення до рівня 1,05-1,1".

У зв'язку з цим в Україні упродовж липня євро буде утримуватися у діапазоні 46,5-50 грн.

Вранці у четвер, 3 липня, банки встановили курс на цю валюту на рівні в середньому 48,8-49,57 грн, а обмінники – 49,3/49,7 грн (купівля/продаж). Не виключається зниження вартості в купівлі при зростанні в продажу.

Чи варто українцям спішити скуповувати євро

За словами Мамедова, українцям не варто скуповувати євро, сподіваючись на те, що ця валюта може ще подорожчати. Банкір висловив переконання, що радикальних змін на валютному ринку не буде: долар не обвалиться занадто критично, а отже і євро не злетить "до небес".

"Основні резервні валюти продовжують виконувати роль стабілізаторів світової економіки, не показуючи ознак глибокої девальвації. Саме тому я б не радив громадянам необдумані емоційні кроки, як, наприклад, скуповування євро або переведення статків з долара в євро", – сказав Мамедов.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара США в Україні/ Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що вже майже 50 гривень за євро – в обмінниках фіксують рекордний зліт валюти. Європейська валюта виходить на нові максимальні показники.

Також раніше повідомлялося, що долар втрачає позиції – стало відомо, чого далі чекати українцям та що буде з курсом валют у липні. Курс долара в Україні на початку липня буде залишатись стабільним, можливі лише незначні валютні коливання в межах 20–30 копійок, зазначає експерт.

Нагадаємо, Главред раніше розповідав, що підробляти долари стали частіше – як відрізнити фальшивку. Американська валюта лідирує за частотою підробок серед іноземних валют.

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Про джерело: Сергій Мамедов

Сергій Мамедов – це віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку.

У 2015 році він заснував громадську організацію "Центр економічних досліджень і прогнозування "Фінансовий пульс", яка займається аналізом фінансових ринків. З березня до червня 2015 року він був її головою.

Наглядова рада банку "Глобус" 27 жовтня 2016 року прийняла рішення призначити з 1 листопада головою правління банку Сергія Мамедова. Нацбанк погодив це рішення 13 грудня.

З лютого 2021 року є заступником голови ради директорів Конфедерації будівельників України, очолює комітет Конфедерації будівельників України з питань фінансової, банківської та інвестиційної діяльності.

У грудні 2021 року призначений на посаду віцепрезидента Асоціації українських банків. Входить до ради Асоціації "УкрСВІФТ", пише finclub.net.

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