ЗСУ "вирахували" штаб ворога і завдали потужного удару: знищено відомого генерала РФ

ЗСУ могли дізнатися місце розташування штабу РФ завдяки успішній роботі радіорозвідки.

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Ліквідовано генерал-майора РФ Михайла Гудкова / Колаж: Главред, фото: 67 ОМБр, kp.ru

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З'явилися повідомлення про ліквідацію "героя РФ", генерал-майора Михайла Гудкова

ЗСУ могли дізнатися місце розташування штабу РФ завдяки радіорозвідці

У Примор'ї з'явився меморіальний стенд на центральній площі Владивостока, встановлений після повідомлень про ліквідацію "героя РФ", генерал-майора Михайла Гудкова.

Кілька військових джерел повідомили про його знищення внаслідок ракетного удару по штабу морської піхоти, розташованого на передовій. Серед ліквідованих - кілька високопоставлених офіцерів армії країни-агресора РФ, пишуть російські пропагандистські ресурси.

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Уточнюється, що успішний удар Збройних сил України стався у вівторок увечері: за даними обізнаного джерела, по польовому командному пункту морпіхів було завдано кілька ракетних ударів.

Підкреслюється, що в момент атаки в штабі перебував заступник головнокомандувача ВМФ РФ Гудков, який курував берегові частини і морську піхоту. Навесні його призначили на цю посаду, раніше він очолював 155-ту бригаду ТОФ.

Зазначається, що офіційного підтвердження атаки поки що не надходило, проте з'явилися повідомлення про те, що по штабу в районі Коренєвого Курської області було випущено щонайменше чотири ракети, внаслідок чого ліквідовано щонайменше десять офіцерів РФ.

За неофіційними даними, ЗСУ могли дізнатися місце розташування штабу РФ завдяки радіорозвідці - імовірно, військові зв'язувалися з рідними в день міста Владивостока, 2 липня.

Що відомо про ліквідованого генерал-майора РФ

Михайло Гудков - випускник Новосибірського військового училища, починав службу в ТОФ. Звання "героя РФ" отримав 2023 року за участь у злочинній війні з Україною. Також він був удостоєний чину генерал-майора і нагороджений іменною зброєю.

Навесні 2025 року його призначили заступником головкому ВМФ, йому доручили реалізацію реформ морської піхоти - від бригадної до дивізіонної структури з посиленням важким озброєнням і авіацією.

Ба більше, російський диктатор Володимир Путін особисто оголосив про його нове призначення, зазначивши, що досвід Гудкова "має стати прикладом для всіх підрозділів збройних сил, особливо елітних з'єднань морської піхоти".

Нагадаємо, у Мережі раніше дізналися про ліквідацію в Криму топ-командира РФ. Не виключено, що Ільдар Ахмеров був ліквідований під час операції української розвідки.

Як раніше повідомляв Главред, в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Раніше повідомлялося про те, що командувач 8-ї армії РФ був ліквідований у Донецьку. Російський полковник був ліквідований під час удару по Донецьку.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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