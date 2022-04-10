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Зникне з карти світу: експерт пояснив, як РФ може розпастися на низку держав і коли це станеться

10 квітня 2022, 14:30

Підґрунтя для розпаду Російської Федерації було закладене ще декілька десятиліть тому.

Експерт пояснив, як РФ може розпастися на низку держав і коли це станеться/ Главред

Росія може зникнути з карти світу як єдина держава у тому вигляді, в якому вона існує зараз. "Дзвіночки", які вказували на можливий розпад РФ, зустрічалися ще на початку 1990-х років. Проте тоді Росія змогла цього уникнути.

Розпад РФ – не утопія, це цілком можливий варіант розвитку сучасних подій. Росія повинна перетворитися на низку незалежних держав. Про це сказав під час чату на Главреді ексзаступник очільника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній очільник Луганської ВЦА Георгій Тука.

"Коли мені кажуть, що це – утопія, я завжди відповідаю, що чудово пам'ятаю стан РФ на початку 90-х років. Тоді Уральська народна республіка на чолі з губернатором навіть надрукувала власні гроші. Тоді Татарстан і Башкортостан закрили власний повітряний простір для літаків тодішнього Аерофлоту. Тоді було проголошено створення Далекосхідної народної республіки", – зазначив Тука.

Також він нагадав, що у той час було проведене опитування населення Калінінграду, результати якого показали, що понад 90% місцевих мешканців вважали себе частиною Євросоюзу, а не Росії. Тому, за словами Туки, розпад РФ цілком можливий.

Поштовхом до таких процесів всередині Росії може стати, зокрема, і розв’язана нею війна проти України.

читайте такожКраїна-людожер, або Росія готує нову масову різанину в УкраїніЧи втілиться такий сценарій у життя, залежатиме великою мірою від низки інших держав, у тому числі від позиції США і Великої Британії, каже експерт.

"Тому що в 90-і роки, коли фактично розпочався процес розпаду Росії, саме британці з американцями злякалися ймовірних наслідків неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї та зброї масового знищення. І саме завдяки діям США тоді вдалося втримати Росію в нинішній конфігурації. Мало хто пам’ятає, але в ті часи три вантажні літаки з готівковими доларами приземлялися в Росії: два в Москві, один у Петербурзі. Це робилося для того, щоб підтримати російську економіку, що дихала на ладан", – розповідає Георгій Тука.

За його словами, тоді США підтримували Росію та її економіку не з великої любові до росіян, а лише тому, що Захід боявся неконтрольованого розповсюдження зброї масового знищення.

Тука зазначив, що зараз у Сполучених Штатах зберігається та сама парадигма, яка була і понад три десятиліття тому. Проте, якщо її вдасться змінити, Росія розпадеться.

"Якщо її вдасться змінити на іншу парадигму – то Росія неминуче розпадеться на 8-10 незалежних держав, але і в такому випадку вдасться зберегти контроль над розповсюдженням зброї, якщо вжити певних дій на випередження – не буде нічого, що могло б завадити майбутньому розпаду Російської Федерації", – наголосив Тука.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна повинна перемогти у війні з Росією, у тому числі і в боях на Донбасі. Після цього Київ зможе отримати більш вагому перемовну позицію і диктувати певні умови. Тоді можлива зустріч президента Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія вже запустила перший етап наступу своїх військ на Донецьку та Луганську області. Окупанти очікують на прибуття підкріплення для проведення наступного етапу.

Також раніше президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої РФ може спробувати повернутися в деокуповані міста.

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