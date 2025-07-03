"Заплатити буде нічим": експерт попереджає про нові космічні тарифи на комуналку

Попенко проаналізував, як можуть зрости тарифи на комунальні послуги в Україні після війни.

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Що буде з цінами на комунальні послуги після війни / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Коли в Україні підвищать ціни на комунальні послуги

На скільки зростуть тарифи після війни

Після закінчення повномасштабної війни в Україні можуть зрости тарифи на комунальні послуги. У Міжнародному валютному фонді наголошують на необхідності підняття "комуналки" до ринкової вартості. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі ТСН зазначив, що "ринкові ціни - це зростання далеко не на 50%".

Він пояснив, що лише ринкова вартість електроенергії може сягати 9-11 гривень за кВт/год.

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"Це означає, що зростання цін для населення можливе не на 50%, а на 120%. Аналогічна ситуація з газом: його ринкова вартість в Україні коливається від 20-25 до 30 гривень за кубометр, що може призвести до зростання цін на 250%", - пояснив експерт.

При цьому він зазначив, що вартість послуг водопостачання для українців не подорожчає так сильно, тому що цей тариф не залежить від цін на газ та електроенергію.

Якщо електроенергія подорожчає, вартість утримання будинків теж зросте — приблизно на 20%.

"Найбільший вплив підвищення тарифів на газ матиме на послуги з теплопостачання та гарячої води, оскільки 95% їхньої вартості залежить від ціни на "блакитне паливо", - зазначив Попенко.

Експерт додає, що навіть зараз багатьом українцям важко сплачувати за комунальні послуги за діючими тарифами. У разі їхнього значного підвищення ситуація з оплатою може значно погіршитися.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Комунальні послуги в Україні - новини за темою

Як писав Главред, директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін заявив, що на даний час тарифи на тепло та гарячу воду у Києві залишаються незмінними. Однак, після закінчення війни, киянам варто готуватися до збільшення рахунків, в середньому, до 50 відсотків.

Нещодавно економіст Андрій Новак попереджав, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак, російські обстріли по енергетичній інфраструктурі можуть внести свої корективи.

Напередодні експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук також заявив, що в Україні досі діє мораторій на підвищення тарифів на холодну і гарячу воду, але у найближчому майбутньому це може змінитися.

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Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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