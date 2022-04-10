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Україна повинна перемогти на Донбасі, після чого може пройти зустріч Зеленського і Путіна – Подоляк

10 квітня 2022, 08:55

Мета Києва - отримання дуже потужних гарантій безпеки для України, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій Росії, сказав Михайло Подоляк.

Зеленський, Путін
Зеленський має намір говорити з Путіним після того, як з'являться чіткі позиції для діалогу - Подоляк / Фото Reuters

Україна повинна перемогти у війні з Росією, у тому числі і в боях на Донбасі. Після цього Київ зможе отримати більш вагому перемовну позицію і диктувати певні умови. Тоді можлива зустріч президента Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним. Українська держава йде на великі жертви і прагнутиме отримати дуже серйозні гарантії безпеки для захисту своїх кордонів від імперських амбіцій Москви. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Під час телемарафону він розповів про те, що перемовини Зеленського та Путіна можуть відбутися після бойових дій на Донбасі. У Києві налаштовані на перемогу сил оборони України. Якщо вдасться перемогти, українська сторона серйозно посилить свою позицію на перемовинах.

читайте такожВійська РФ почали перший етап наступу на Донбас, спробують атакувати з півдня і півночі - Арестович"Казати про те, що за тиждень ми зустрінемося на рівні президентів, за два – ні, це буде не так відбуватися. Україна вже готова до великих битв. Україна повинна в цих боях здобути перемогу, у тому числі - на Донбасі. І після цього Україна отримає більш суттєву перемовну позицію, з якою може диктувати певні умови. Після цього президенти зустрічатимуться. Це може зайняти два тижні, може зайняти три...", - зазначив Подоляк.

Чиновник сказав, що Україна у своїй боротьбі змушена щодня втрачати людей та інфраструктуру. Москва повинна позбутися своїх імперських амбіцій, і Київ докладе до цього зусиль. Українська держава прагне отримати такі гарантії безпеки, які допоможуть надійно захистити свої кордони.

"Я хочу, щоб всі розуміли в Україні: так, важко, ми щодня втрачаємо людей, інфраструктуру. Ми платимо дуже високу ціну. Але Росія повинна позбутися своїх імперських ілюзій. Україна - це єдина держава на сьогодні у світі, яка це зробить. І скільки на це треба часу, вже немає різниці. Ми будемо робити все, щоб отримати певні, підкреслюю, дуже потужні гарантії безпеки для України, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій таких країн, як Російська Федерація", - додав радник глави ОП.

Також Михайло Подоляк підкреслив, що президент Зеленський піде на перемовини тільки тоді, коли "будуть абсолютно чіткі позиції для цього".

Дивіться відео ТСН – Зеленський сказав, що перемога України це справа часу

Війна Росії проти України

У Міністерстві оборони України раніше заявили про те, що Росія продовжує роботу, спрямовану на перегрупування своїх військ. Окупанти готуються до наступу на Донбас, щоб захопити всі райони Донецької та Луганської областей. Росіяни можуть спробувати здійснити захоплення й Харкова, але ресурсів для цього у них немає.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав, що велика війна за Донбас вже розпочалася. У регіоні тривалий час йдуть серйозні бої. Велика кількість техніки і військової сили Росії пересуваються по всій території регіону.

У розвідці Великобританії заявили, що РФ, як і раніше, працює над тим, щоб прорубати коридор через Крим і Донбас. Однак окупантам не вдається це зробити через серйозну відсіч з боку сил оборони України.

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