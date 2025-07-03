СБУ зловила 'жирного крота': майор зливав РФ дані про авіацію

Майора завербували через колишню дружину, яка працює на ФСБ у тимчасово окупованому Мелітополі.

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Майор ЗСУ "зливав" ФСБ інформацію про українську авіацію / Колаж: Главред, фото: СБУ

Що відомо:

СБУ затримала майора Повітряних сил ЗСУ, який передавав дані РФ

Агент збирав координати аеродромів, баз техобслуговування, складів ЗСУ

РФ планувала завдати по цих об’єктах ракетно-дронові удари

У Львівській області затримано майора Повітряних сил ЗСУ, який співпрацював з російською спецслужбою. Він передавав ворогу інформацію про українську військову авіацію. Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідчі встановили, що майора завербували представники ФСБ РФ через його колишню дружину. Вона, за даними СБУ, наразі перебуває на тимчасово окупованій території у Мелітополі й співпрацює з російською спецслужбою.

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За вказівкою кураторів, український військовослужбовець збирав розвіддані про логістику та інфраструктуру Повітряних сил. Зокрема, він мав здобути координати оперативних аеродромів, технічних баз обслуговування бойових літаків, склади з боєприпасами та логістичні вузли ЗСУ.

Підривну діяльність "крота" координував кадровий співробітник російської ФСБ з підрозділу спеціальних операцій "Альфа" — Олександр Бєлодєдов. За інформацією СБУ, у разі отримання точних геолокацій ворог планував завдати прицільних ударів по цих об’єктах за допомогою ракет і дронів-камікадзе.

"Співробітники СБУ завчасно викрили "крота", задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ", - йдеться у повідомленні.

Що загрожує зловмиснику

Майору Повітряних сил офіційно оголошено підозру у вчиненні державної зради за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Військовому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Окрім цього, заочно повідомлено про підозру в державній зраді його колишній дружині, яка, за даними СБУ, перебуває на тимчасово окупованій території й досі виконує завдання російських спецслужб.

Успішні операції СБУ - новини України

Як повідомляв Главред, 2 липня дрони СБУ влучно уразили склади боєприпасів російських окупантів у тимчасово захопленому селі Велике Оріхове поблизу Харцизька. Вибухи почалися о 22:00 і спричинили потужну детонацію та пожежу.

Також 9 червня СБУ затримала 41-річного мешканця Києва, якого росіяни завербували через соцмережу "ВКонтакте". Чоловік збирав координати українських систем ППО та мобільних вогневих груп столиці, щоб передати їх ворогу для подальших ударів.

Крім цього, СБУ викрила агентурно-диверсійну мережу ФСБ, яка готувала замах на журналіста Дмитра Гордона. В рамках спецоперації затримано чотири бойові групи та їхнього координатора — агента ФСБ з Північного Кавказу, який діяв під виглядом політичного біженця.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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