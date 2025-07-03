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В Одесі пролунали вибухи: на місто летіла балістична ракета з Криму

Маріна Фурман
3 липня 2025, 13:10оновлено 3 липня, 14:32
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Після ракетного удару над містом здіймається дим.
ракетна атака
Росіяни завдали ракетного удару по Одесі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • В Одесі прогриміли вибухи
  • На місто летіла балістична ракета
  • Під удар потрапила портова інфраструктура

У четвер, 3 липня, в Одесі пролунав гучний вибух. Незадовго до цього містян попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Міський голова Геннадій Труханов підтвердив вибухи в Одесі.

Так, повідомлення про вибухи в Одесі надійшли приблизно о 12:51. У цей час в Одеській та низці інших областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

відео дня

За мить до вибухів монітори попередили про виходи балістики з Криму. Ймовірно був пуск ракети "Іскандер".

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав містян перебувати у безпечних місцях та не виходити з укриттів.

Згодом він повідомив, що в бік Одеси рухається ще ворожий розвіддрон.

Моніторингові канали публікують фото з місця події, на яких видно, що над містом здіймається дим після застосування ворогом балістичної ракети.

У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" написали, що під удар потрапила портова інфраструктура міста.

UPD: Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону повідомив, що внаслідок атаки по місту відомо про двох загиблих та трьох поранених.

За його словами, ворог вдарив по прифронтовій інфраструктурі балістичною ракетою.

В Одесі пролунали вибухи: на місто летіла балістична ракета з Криму
Якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 3 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу дронами. Прогриміли вибухи. Унаслідок атаки пошкоджено 9-поверховий будинок, 50 осіб евакуювали. Також відомо про постраждалих.

Днем раніше російські окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". Близько третьої години ночі в Харкові прогриміли вибухи. В одному з районів Харкова виникла пожежа.

У ніч на понеділок, 30 червня, Харківська область зазнала чергової атаки російських безпілотників. У кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Постраждали 8 осіб, із них одна дитина.

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Хто такий Геннадій Труханов?

Геннадій Труханов — український політик і діяч місцевого самоврядування, міський голова Одеси (з 2014), керівник регіональної політичної партії Довіряй ділам. Народний депутат VII скликання, пише Вікіпедія.

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