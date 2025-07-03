В Одесі пролунали вибухи: на місто летіла балістична ракета з Криму

Після ракетного удару над містом здіймається дим.

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Росіяни завдали ракетного удару по Одесі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В Одесі прогриміли вибухи

На місто летіла балістична ракета

Під удар потрапила портова інфраструктура

У четвер, 3 липня, в Одесі пролунав гучний вибух. Незадовго до цього містян попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Міський голова Геннадій Труханов підтвердив вибухи в Одесі.

Так, повідомлення про вибухи в Одесі надійшли приблизно о 12:51. У цей час в Одеській та низці інших областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

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За мить до вибухів монітори попередили про виходи балістики з Криму. Ймовірно був пуск ракети "Іскандер".

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав містян перебувати у безпечних місцях та не виходити з укриттів.

Згодом він повідомив, що в бік Одеси рухається ще ворожий розвіддрон.

Моніторингові канали публікують фото з місця події, на яких видно, що над містом здіймається дим після застосування ворогом балістичної ракети.

У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" написали, що під удар потрапила портова інфраструктура міста.

UPD: Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону повідомив, що внаслідок атаки по місту відомо про двох загиблих та трьох поранених.

За його словами, ворог вдарив по прифронтовій інфраструктурі балістичною ракетою.

Якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред, у ніч на 3 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу дронами. Прогриміли вибухи. Унаслідок атаки пошкоджено 9-поверховий будинок, 50 осіб евакуювали. Також відомо про постраждалих.

Днем раніше російські окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". Близько третьої години ночі в Харкові прогриміли вибухи. В одному з районів Харкова виникла пожежа.

У ніч на понеділок, 30 червня, Харківська область зазнала чергової атаки російських безпілотників. У кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Постраждали 8 осіб, із них одна дитина.

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Хто такий Геннадій Труханов? Геннадій Труханов — український політик і діяч місцевого самоврядування, міський голова Одеси (з 2014), керівник регіональної політичної партії Довіряй ділам. Народний депутат VII скликання, пише Вікіпедія.

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