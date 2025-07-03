В Одесі пролунали вибухи: на місто летіла балістична ракета з Криму

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- В Одесі прогриміли вибухи
- На місто летіла балістична ракета
- Під удар потрапила портова інфраструктура
У четвер, 3 липня, в Одесі пролунав гучний вибух. Незадовго до цього містян попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Міський голова Геннадій Труханов підтвердив вибухи в Одесі.
Так, повідомлення про вибухи в Одесі надійшли приблизно о 12:51. У цей час в Одеській та низці інших областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
За мить до вибухів монітори попередили про виходи балістики з Криму. Ймовірно був пуск ракети "Іскандер".
Мер Одеси Геннадій Труханов закликав містян перебувати у безпечних місцях та не виходити з укриттів.
Згодом він повідомив, що в бік Одеси рухається ще ворожий розвіддрон.
Моніторингові канали публікують фото з місця події, на яких видно, що над містом здіймається дим після застосування ворогом балістичної ракети.
У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" написали, що під удар потрапила портова інфраструктура міста.
UPD: Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону повідомив, що внаслідок атаки по місту відомо про двох загиблих та трьох поранених.
За його словами, ворог вдарив по прифронтовій інфраструктурі балістичною ракетою.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 3 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу дронами. Прогриміли вибухи. Унаслідок атаки пошкоджено 9-поверховий будинок, 50 осіб евакуювали. Також відомо про постраждалих.
Днем раніше російські окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". Близько третьої години ночі в Харкові прогриміли вибухи. В одному з районів Харкова виникла пожежа.
У ніч на понеділок, 30 червня, Харківська область зазнала чергової атаки російських безпілотників. У кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Постраждали 8 осіб, із них одна дитина.
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Хто такий Геннадій Труханов?
Геннадій Труханов — український політик і діяч місцевого самоврядування, міський голова Одеси (з 2014), керівник регіональної політичної партії Довіряй ділам. Народний депутат VII скликання, пише Вікіпедія.
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