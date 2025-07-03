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Через 10 днів після весілля: загинув зірка "Ліверпуля" Діогу Жота

Анна Підгорна
3 липня 2025, 12:56
658
У Діогу Жоти залишилося троє дітей.
Загинув Діогу Жота
Загинув футболіст Ліверпуля Діогу Жота - деталі автокатастрофи / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/diogoj_18

Стисло:

  • 3 червня в Іспанії розбився в ДТП Діогу Жота
  • За десять днів до трагедії він зіграв весілля з коханою

Нападник збірної Португалії та "Ліверпуля" Діогу Жота загинув в автокатастрофі. Йому було 28 років. Про трагедію повідомляє видання Marca.

ДТП сталася в Іспанії, провінція Самора. Автомобіль, у якому перебували Діогу і його молодший брат Андре, злетів з дороги і загорівся. "Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 12:30 ранку на 65-му кілометрі автостради A-52, у муніципалітеті Сернаділья, Самора. Автомобіль з'їхав з дороги, і, судячи з усього, під час обгону лопнула шина. Унаслідок аварії автомобіль загорівся, і обидві людини загинули. До завершення судово-медичної експертизи одного із загиблих упізнали як Діого Жоту, гравця футбольного клубу "Ліверпуль", а також його брата Андре Феліпе", - цитує Цивільну гвардію Іспанії видання Sky News.

відео дня

Новину про трагедію підтвердив футбольний клуб "Ліверпуль": "Футбольний клуб "Ліверпуль" приголомшений трагічною загибеллю Діого Жоти. Клубу повідомили, що 28-річний футболіст помер унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Іспанії разом зі своїм братом Андре. ФК "Ліверпуль" поки що не даватиме жодних додаткових коментарів і просить поважати приватне життя сім'ї, друзів, партнерів по команді та співробітників клубу, які намагаються змиритися з неймовірною втратою Діого та Андре. Ми будемо продовжувати надавати їм повну підтримку".

Загинув Діогу Жота
Загинув Діогу Жота / instagram.com/liverpoolfc

Діогу Жота був талановитим футболістом, який подавав надії на блискучу кар'єру. У травні в складі команди Ліверпуля він став чемпіоном Англійської Прем'єр-ліги 2024/2025. Був переможцем Ліги націй УЄФА 2025.

Діогу Жота
Загинув Діогу Жота / instagram.com/diogoj_18

22 червня, за десять днів до трагедії, Діогу Жота одружився зі своєю дівчиною і матір'ю трьох його дітей Руте Кардозо.

Діогу Жота з дружиною та дітьми
Діогу Жота з дружиною та дітьми / instagram.com/diogoj_18

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