Удари ЗСУ по глибокому тилу росіян розводять паніку в РФ - ISW

Удари ЗСУ по глибокому тилу окупантів в Україні породжують невдоволення в інформаційному просторі країни-агресора РФ, повідомляють в ISW.

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Удари ЗСУ викликають у РФ критику російського військового командування - ISW / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Удари ЗСУ по глибокому тилу російських військ викликають невдоволення і заклопотаність в інформаційному просторі країни-агресора РФ. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Удари ЗСУ, кажуть експерти установи, викликають у РФ критику російського військового командування - і на це, цілком ймовірно, і розраховує офіційний Київ.

Як стверджують фахівці, такі атаки значною мірою погіршують моральний стан військ агресорів в Україні - і це може загрожувати загалом стійкістю оборони російських окупантів.

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Деякі російські навколовійськові блогери і пропагандисти відкрито обурювалися з приводу недавніх українських ударів по Кримському мосту. І, буквально люто плюючи, закликали російських окупантів атакувати сім'ї, Будинки та інше майно влади України (для того, щоб стримати подальші удари ЗСУ по глибокому тилу).

Удари ЗСУ по Чонгарському мосту

Нагадаємо, 22 червня відбулися вибухи на Чонгарському мосту в окупований Крим. У росЗМІ повідомляли, що кілька мостів на кордоні Криму і Херсонської області пошкоджені в результаті обстрілу. На мосту пошкоджено не тільки дорожнє покриття, а й силові конструкції.

Також 29 липня повідомлялося, що ЗСУ розбомбили чонгарський міст. Українські військові вдарили по Чонгарському мосту, який розташований між Херсонською область і Кримом. ЗСУ завдали удару вранці 29 липня. Це офіційно підтвердив СтратКом ВСУ.

30 липня стали відомі деталі удару по Чонгарському мосту. Голова об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла, що Збройні Сили України зруйнували логістику ворога на Лівому березі Херсонської області. Вона також звернула увагу на те, що пошкодження чонгарського мосту знизить пропускну активність ворога.

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