ЗСУ розривають логістику РФ: стали відомі деталі удару по Чонгарському мосту

Окупанти РФ прикриваються цивільним населенням, розповіла Наталія Гуменюк.

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На Чонгарському мосту прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Глава об'єднаного прес-центру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк прокоментувала удар по Чонгарському мосту, через який окупанти перекидають військову техніку.

За її словами, Збройні cили України зруйнували логістику ворога на Лівому березі Херсонської області. Про це вона розповіла в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник прес-центру Оперативного командування Південь також звернула увагу на те, що пошкодження Чонгарського мосту знизить пропускну активність ворога.

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За її словами, робота воїнів спрямована на руйнування планів ворога, а не на руйнування інфраструктури.

"Тому робота проведена філігранно, точно, і зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об'їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення. На Лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу снарядів і техніки у зв'язку з нашою бойовою роботою", — повідомила вона.

Представник прес-центру Оперативного командування Південь уточнила, що Сили оборони встановлюють вогневий контроль над усіма транспортно-логістичними маршрутами ворога і єдине, що може стримувати їх - наявність цивільного населення, яке росіяни використовують, чергуючи автомобілі з цивільними.

"Це бентежить цивільних, оскільки, намагаючись виїхати з Криму, не маючи можливості використовувати Кримський міст, вони намагаються об'їхати по материковій частині і потрапляють в заручники цієї військової техніки", — додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розбомбили Чонгарський міст. Українські військові вдарили по Чонгарському мосту, який розташований між Херсонською область і Кримом. ЗСУ завдали удару вранці 29 липня. Це офіційно підтвердив СтратКом ВСУ.

Нагадаємо, що 22 червня відбулися вибухи на Чонгарському мосту в окупований Крим. У росЗМІ повідомляли, що кілька мостів на кордоні Криму і Херсонської області пошкоджені в результаті обстрілу. На мосту пошкоджено не тільки дорожнє покриття, а й силові конструкції.

В Україні відповіли на удари по Чонгарському мосту. Гуменюк додала, що українські військові продовжують працювати. Українські захисники в першу чергу намагаються зруйнувати логістичні маршрути росіян, а не інфраструктуру власної країни.

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