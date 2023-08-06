"Тримають 4 судна": з'явились нові фото підбитого корабля РФ "Оленегорский горняк"

Пошкоджений російський великий десантний корабель, очевидно, уже не може сам стояти на воді, його підтримують інші судна.

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Поврежденный российский корабль Оленегорский горняк/ колаж: Главред, фото: Twitter MT Anderson, скрін

У мережі з’явилися нові супутникові знімки пошкодженого російського корабля "Оленегорский горняк", який перебуває в порту Новоросійська.

Знімки опублікував OSINT-аналітик MT Anderson у Twitter. Він звернув увагу, що підбитий російський корабель уже не може сам триматися на воді – щоб він не потонув, його підтримують інші судна.

Зокрема, зазначається, що на фото біля великого десантного корабля "Оленегорский горняк" можна побачити чотири судна, які підтримують його і не дають йому потонути:

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1 плавучий кран;

1 аварійно-рятувальне судно;

2 водолазних катери.

Підбитий корабель підтримують кранами, щоб відремонтувати пошкодження.

З'явились нові фото підбитого корабля РФ "Оленегорский горняк"/ Twitter MT Anderson

На фото видно, що корабель підтримують інші судна/ Twitter MT Anderson

Пошкоджений російський корабель "Оленегорский горняк"/ Twitter MT Anderson

Також OSINT-аналітик MT Anderson повідомив про стан російського танкера SIG, якого раніше атакував морський дрон в Керченській протоці. Зазначається, що станом на 5 серпня SIG все ще залишався на тому ж самому місці.

"Схоже, з його корми стікає масляна пляма. Також є 2 буксири вздовж лівого та правого бортів. Проте немає назв суден на судношукачі чи морському трафіку", – йдеться у повідомленні.

Атака дрона на корабель РФ 4 серпня

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 4 серпня, дрони атакували військово-морську базу РФ у Новоросійську. Очевидці повідомляли про вибухи на воді та стрілянину в Новоросійську в районі Мисхако.

Після цього стало відомо, що морський дрон підбив найкращий десантний корабель Північного флоту РФ "Оленегорський гірник", на борту якого, ймовірно, перебувало близько 100 осіб екіпажу.

В ГУР зазначили, що ця подія – серйозний ляпас для режиму Путіна. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов сказав, що для країни-агресорки пошкодження їхнього десантного корабля – це велика втрата і це завадить плануванню подальших десантних операцій.

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