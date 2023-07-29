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"Успішний удар": ЗСУ розбомбили Чонгарський міст

Ангеліна Підвисоцька
29 липня 2023, 22:10 оновлено 29 липня, 22:18
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У ЗСУ офіційно підтвердили, що українські військові завдали успішного удару по Чонгарському мосту.
Чонгарський міст
ЗСУ вдарили по Чонгарському мосту / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Українські військові вдарили по Чонгарському мосту, який розташований між Херсонською областю і Кримом. ЗСУ завдали удару вранці 29 липня. Це офіційно підтвердив СтратКом ВСУ.

Там прямо заявили, що ця атака була успішно.

"Уражений. Сили оборони України успішно завдали удару по Чонгарському мосту вранці 29 липня. Слава Збройним силам України", - йдеться в повідомленні.

відео дня
удар по Чонгарському мосту
ЗСУ вдарили по Чонгарському мосту / фото: СтратКом

Удар по Чонгарському мосту

Нагадаємо, що 22 червня стались вибухи на Чонгарському мосту до окупованого Криму. У росЗМІ повідомляли, що кілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області пошкоджено внаслідок обстрілу. На мосту пошкоджено не лише дорожнє покриття, але і силові конструкції.

В Україні відповіли на удари по Чонгарському мосту. Гуменюк додала, що українські військові продовжують працювати. Українські захисники насамперед намагаються зруйнувати логістичні маршрути росіян, а не інфраструктуру власної країни.

Пізніше у ЗСУ розкрили, як вдарили по Чонгарському мосту. За допомогою ракет Storm Shadow ЗСУ можуть знищувати військові об'єкти ворога на відстані до 250 кілометрів.

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