Україна збільшила радіус атак дронами: розкрито 'жирну' ціль ЗСУ

Морські дрони ефективні проти нерухомих цілей. Для інших завдань Україні буде потрібна нова зброя.

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Основною загрозою в морі залишаються ракетні кораблі Росії / Колаж Главред. Фото: скріншоти

Україна збільшила радіус застосування надводних безпілотників по російському флоту до 400 морських миль. Як розповів в ефірі FREEDOM експерт Андрій Риженко, наступними під удар можуть і повинні потрапити ракетні катери ЧФ, які Росія перекинула до західного узбережжя Чорного моря.

Риженко зазначив, що раніше дистанція застосування БПА була набагато меншою, "може, у 3-4 рази".

"Вчора ми побачили вперше, що цей дрон вразив ціль на такій великій дистанції. Це великий сигнал противнику, що у нього більше безпечних портів немає", - сказав експерт.

За його словами, Росія сприймала портову інфраструктуру Новоросійська як далеку від зони бойових дій, що, в тому числі, було помітно у вжитих заходах безпеки кораблів у тому регіоні.

"Тобто, дрон просто влетів у корабель і здійснив його підрив", - пояснив Риженко.

Головною перевагою морських дронів Риженко назвав їхню ефективність проти нерухомих цілей, наприклад, фіксованих платформ, пришвартованих кораблів або пірсів. А ось військовий корабель, який постійно рухається, вразити складніше.

Тому Україні додатково до дронів потрібні ще й ракети на морських платформах або ракетні катери.

"Додатково до дронів нам потрібні ракети, які могли б запускатися з морських платформ. Або ракетний катер. Він міг би виходити в точку, з якої йому було б безпечно здійснювати пуск ракети. Потім, після виявлення ворожої цілі, він здійснює пуск і повертається у місце базування", - розповів експерт.

При цьому Риженко підкреслив, що основною загрозою в морі залишаються ракетні кораблі Росії, які обстрілювали нашу країну регулярно.

"Зараз невелике затишшя. Очевидно, вони збирають ці ракети. Можливо, вони будуть далі атакувати портову та енергетичну інфраструктуру. (Наступною ціллю українських БПЛА) повинні бути ракетні кораблі", - висловився Риженко.

Він уточнив, що Росія нещодавно перекинула до західного узбережжя два ракетні катери з ракетами "Москіт", активність яких покликана загрожувати безпеці кораблям, які прямують в українські порти.

БПЛА атакують російський флот

4 серпня по десантному кораблю Північного флоту РФ "Оленегорський Гірник" біля бази в Новоросійську було завдано удару морським безпілотником.

На супутникових знімках вже після атаки видно, що "Оленегорський Гірник" підтримують на плаву чотири судна, щоб не дати йому потонути.

Крім того, в Чорному морі, біля Кримського мосту, було уражено і російський танкер SIG, внесений до санкційного списку США. Повідомлялося, що судно доставляло паливо до Сирії. На свіжих знімках помітно нафтову пляму, що утворилася навколо танкера.

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