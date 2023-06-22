Вибухи на Чонгарських мостах до окупованого Криму: що відомо

Окупанти РФ заявили про "ракетний удар" по мосту в Чонгарі, який з'єднує окупований Крим з материковою Україною.

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Вночі по Чонгарському мосту було завдано ракетні удари / Колаж: Главред, фото: Telegram, Google map

У ніч на 22 червня було завдано ударів по Чонгарським мостам, які з'єднують Херсонську область і Крим. Рух по ним зупинено.

Як пишуть росЗМІ, кілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області пошкоджено внаслідок обстрілу. Представники окупаційної "влади" заявляють, що для атаки використовувалися ракети Storm Shadow.

У Мережі публікують фото пошкоджень на мостах:

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Пошкодження на Чонгарському мосту / Фото: Telegram

Наслідки удару по Чонграскому мосту / Фото: Telegram

Судячи по знімках, пошкоджено не лише дорожнє покриття, але і силові конструкції. У зв'язку з пошкодженнями, рух організовано по резервному маршруту.

Пошкодження на Чонгарському мосту / Фото: Telegram

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", на даний момент йде обстеження конструкцій Чонгарських мостів. Окупанти направляють весь трафік через Армянськ.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов подвердив удар по Чонгарському мосту. За його словами постраждалих немає.

"На даний момент вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби приступили до обстеження дорожнього полотна", - написав Аксьонов в Telegram.

Також у Мережі з'явилися перші кадри після "прильоту" по Чонгарському мосту - дивіться відео:

Перші кадри після вибиху на мосту в Чонгарі

Також російські пропагандисти показали дірки на Чонгарському мості після нічних "прильотів":

Окупанти показали наслідки удару по Чонгарському мосту / скриншот

Як повідомляв Главред, в ніч на 22 червня в районі окупованого Бердянська стався потужний вибух. Він був такої сили, що його чули за 50 км. За даними місцевих жителів, у повітря злетіла база відпочинку "Троянда", де жили російські окупанти.

У ніч на 21 червня в тимчасово окупованому Криму було неспокійно. У Феодосії прогримів вибух на залізниці. Партизани підірвали залізничне полотно біля окупованої Феодосії.

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