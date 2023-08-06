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Удари по українських аеродромах неефективні: у ЗСУ прокоментували атаку РФ

Альона Вороніна
6 серпня 2023, 14:19 оновлено 6 серпня, 14:49
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Країна-агресор спрямовує свої зусилля на удари по аеродромах, але при цьому для українських військових це не створює суттєвих проблем.
Юрий Игнат, украинские самолеты
Удари по українських аеродромах неефективні, каже Ігнат/ колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Міноборони України

Українські пілоти у випадку ризиків прильотів передислоковують літаки на інші аеродроми України. Тому країна-агресорка Росія переоцінює свої удари по українських аеродромах.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи атаку російських окупантів на аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині у ніч на неділю, 6 серпня.

"Не вперше атакується цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Але авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави. Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію...", – наголосив Ігнат.

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Речник повітряних сил, очевидно, має на увазі прокол, згідно з яким пілоти передислоковують літаки на інші аеродроми, якщо є інформація про ризик прильотів з боку окупантів.

Ігнат додав, що українські льотчики найближчим часом покажуть російським окупантам, "де раки зимують".

Ракетний удар РФ по Україні 6 серпня

Нагадаємо, окупанти вдарили по Україні "Калібрами" і "Шахедами" у ніч на понеділок, 6 серпня. Крилаті ракети ймовірно були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Пізніше стало відомо, що від атаки Росії найбільше постраждала Хмельниччина. Російські окупанти за минулу добу атакували 12 областей України. Найбільше постраждала Хмельницька область, яку ворог атакував тричі. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що ціллю окупантів був аеродром Старокостянтинова.

У Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна у кількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, у приміщенні автовокзалу та у комерційному приміщенні. Крім того, в результаті ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора в Старокостянтинівській громаді, травмована одна людина.

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