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"3-4 прильоти": в Криму колаборанти скиглять через удар ЗСУ по Чонгарському мосту

Альона Вороніна
6 серпня 2023, 15:45 оновлено 6 серпня, 16:10
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По мосту було завдано потужного ракетного удару, повідомили колаборанти. Кажуть, що обсяг пошкоджень поки що невідомий.
Чонгарский мост
По Чонгарському мосту були прильоти/ колаж: Главред, фото: Telegram

Колаборанти у Криму заявили, що ЗСУ завдали ракетного удару по Чонгарському мосту, який з'єднує Крим з Херсонською областю.

Про це повідомив так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області", поставлений окупантами, Володимир Рогов у Telegram. Він почав скиглити, що по мосту було три-чотири прильоти.

При цьому він зазначив, що обсяг пошкоджень моста поки що невідомий.

відео дня

Після цього він повідомив, що КПП Чонгар (Джанкой-Генічеськ) тимчасово закритий для проїзду.

Пізніше херсонський колаборант Володимир Сальдо розповів, нібито українські військові випустили по мосту 12 ракет, але 9 із них, мовляв, російські окупанти збили.

Також Сальдо каже, що був перебитий газопровід, який проходив поряд з мостом, зі Стрілківського родовища в Генічеськ, і що нібито понад 20 тис. мешканців міста залишились без газопостачання. Також колаборант каже про одного пораненого мирного жителя, який в момент влучання проїжджав мостом.

При цьому гауляйтер намагається зробити вигляд, нібито "пошкодження моста невеликі".

Удари ЗСУ по Чонгарському мосту

Нагадаємо, 22 червня відбулися вибухи на Чонгарському мосту в окупований Крим. У росЗМІ повідомляли, що кілька мостів на кордоні Криму і Херсонської області пошкоджені в результаті обстрілу. На мосту пошкоджено не тільки дорожнє покриття, а й силові конструкції.

Також 29 липня повідомлялося, що ЗСУ розбомбили Чонгарський міст. Українські військові вдарили по Чонгарському мосту, який розташований між Херсонською область і Кримом. ЗСУ завдали удару вранці 29 липня. Це офіційно підтвердив СтратКом ЗСУ.

30 липня стали відомі деталі удару по Чонгарському мосту. Глава об'єднаного прес-центру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла, що Збройні сили України зруйнували логістику ворога на Лівому березі Херсонської області. Вона також звернула увагу на те, що пошкодження Чонгарського мосту знизить пропускну активність ворога.

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