В російському Генштабі хаос, командири віддають безрозсудні накази: в чому причина

Що повідомили в Атеш:
- Вище керівництво РФ незадоволене невиконанням окупантами поставлених задач
- Генерали підстають прочухана через провалені дедлайни
- В надії виправити ситуацію командування закриває очі на рекордні втрати РФ
Генштаб країни-агресорки Росії "лихоманить" через провалені дедлайни по захопленню українських міст - Куп'янська та Покровська. Про це повідомив партизанський рух Атеш.
Агенти руху з-поміж офіцерів угруповання військ "Центр" повідомили, що Генштаб ЗС РФ перебуває під серйозним тиском з боку вищого політичного керівництва Росії.
Чому у російському Генштабі почалася "лихоманка"
Через нездатність Валерія Герасимова забезпечити виконання ключових стратегічних завдань, як от взяття у раніше поставлені терміни Куп'янська та Покровсько-Мирноградської агломерації, у кабінетах головного органу військового управління РФ панує хаос.
Офіцери, які прибувають після відряджень до Генштабу кажуть, що генерали вже відкрито обговорюють те, як їх жорстко розносять з "самого верху" через невиконання поставлених задач.
"Військово-політичне керівництво РФ, ймовірно, чудово розуміє реальну обстановку на фронті, незважаючи на публічні заяви про нібито давно захоплені українські населені пункти", - йдеться у повідомленні.
Командування Генштабу намагається підігнати ситуацію на полі бою під свої доповіді та заяви політиків. Тому військові кидають в атаки величезні хвилі російських солдатів, при цьому повністю ігноруючи рекордні втрати РФ.
Як провал окупантів у Куп'янську оцінюють аналітики
Главред писав, що, за даними аналітиків ISW, Сили оборони України продовжують наступ у напрямку Куп'янська Харківської області та на околицях міста. Зокрема, українські військові просунулися в центрі міста, де тривають зачистки.
Натомість російські "воєнкори" раніше повідомляли про просування Сил оборони України в мікрорайон Ювілейний і на північний захід від Куп'янська, а також заявляли про важкі бої поблизу Мирового і Радьківки. Деякі російські "воєнкори" навіть визнали втрату Радьківки.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що наразі командування російських окупантів розглядає Лиман як більш важливу ціль для майбутнього наступу на Слов'янськ, ніж Сіверськ.
Раніше повідомлялося, що ситуація в районі Костянтинівки залишається стабільно складною, оскільки російські війська регулярно намагаються прорвати українську оборону.
Напередодні стало відомо, що військові російської окупаційної армії 10 грудня намагалися колоною прорватися у напрямку села Гришине на півдні Покровська. Коли ворог зупинився у місці перерізаного логістичного шляху - українські дронарі та артилерія почали методично його ліквідовувати.
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
