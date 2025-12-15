В російському Генштабі хаос, командири віддають безрозсудні накази: в чому причина

Для того, щоб доповіді генералів відповідали дійсній ситуації на фронті командування РФ йде на радикальні кроки.

Герасимов не зміг забезпечити виконання завдань армії РФ у визначені терміни / Колаж: Главред, фото: скріншот з DeepState, kremlin.ru

Що повідомили в Атеш:

Вище керівництво РФ незадоволене невиконанням окупантами поставлених задач

Генерали підстають прочухана через провалені дедлайни

В надії виправити ситуацію командування закриває очі на рекордні втрати РФ

Генштаб країни-агресорки Росії "лихоманить" через провалені дедлайни по захопленню українських міст - Куп'янська та Покровська. Про це повідомив партизанський рух Атеш.

Агенти руху з-поміж офіцерів угруповання військ "Центр" повідомили, що Генштаб ЗС РФ перебуває під серйозним тиском з боку вищого політичного керівництва Росії.

Чому у російському Генштабі почалася "лихоманка"

Через нездатність Валерія Герасимова забезпечити виконання ключових стратегічних завдань, як от взяття у раніше поставлені терміни Куп'янська та Покровсько-Мирноградської агломерації, у кабінетах головного органу військового управління РФ панує хаос.

Офіцери, які прибувають після відряджень до Генштабу кажуть, що генерали вже відкрито обговорюють те, як їх жорстко розносять з "самого верху" через невиконання поставлених задач.

"Військово-політичне керівництво РФ, ймовірно, чудово розуміє реальну обстановку на фронті, незважаючи на публічні заяви про нібито давно захоплені українські населені пункти", - йдеться у повідомленні.

Командування Генштабу намагається підігнати ситуацію на полі бою під свої доповіді та заяви політиків. Тому військові кидають в атаки величезні хвилі російських солдатів, при цьому повністю ігноруючи рекордні втрати РФ.

Як провал окупантів у Куп'янську оцінюють аналітики

Главред писав, що, за даними аналітиків ISW, Сили оборони України продовжують наступ у напрямку Куп'янська Харківської області та на околицях міста. Зокрема, українські військові просунулися в центрі міста, де тривають зачистки.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Натомість російські "воєнкори" раніше повідомляли про просування Сил оборони України в мікрорайон Ювілейний і на північний захід від Куп'янська, а також заявляли про важкі бої поблизу Мирового і Радьківки. Деякі російські "воєнкори" навіть визнали втрату Радьківки.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наразі командування російських окупантів розглядає Лиман як більш важливу ціль для майбутнього наступу на Слов'янськ, ніж Сіверськ.

Раніше повідомлялося, що ситуація в районі Костянтинівки залишається стабільно складною, оскільки російські війська регулярно намагаються прорвати українську оборону.

Напередодні стало відомо, що військові російської окупаційної армії 10 грудня намагалися колоною прорватися у напрямку села Гришине на півдні Покровська. Коли ворог зупинився у місці перерізаного логістичного шляху - українські дронарі та артилерія почали методично його ліквідовувати.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

