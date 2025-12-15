Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Київ має думати не про угоду": в РФ зізналися, чого очікують від переговорів

Анна Косик
15 грудня 2025, 09:43
842
Російський посол сказав правду про реальні наміри Кремля щодо укладення мирної угоди з Україною.
Андрей Келин, Украина и РФ
Посол РФ підтвердив, що Кремлю мирна угода з Україною не потрібна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Головне:

  • Російський посол заявив, що мирної угоди між РФ і Україною бути не може
  • Україна нібито має готуватися до капітуляції

Кремлівський диктатор Володимир Путін та його поплічники вже декілька місяців поспіль заявляють про нібито готовність країни-агресорки Росії до миру. Багато хто їм не вірить.

І посол РФ у Великій Британії Андрій Келін довів, що й справді росіянам довіряти не варто. Він розповів, що Росія насправді не хоче укладення мирної угоди, їй потрібно зовсім інше.

відео дня

Чого прагне досягти Росія в рамках мирних переговорів

Видання Clash Report опублікувало фрагмент розмови Келіна з представником ЗМІ. Російський посол сказав, що мирної угоди між РФ та Україною не має бути. Натомість, станом на зараз, нібито треба говорити про капітуляцію України.

"Київ має думати не про угоду, а про ситуацію на землі, ситуацію в економіці, ситуацію в Європі, де зараз немає грошей для України", - наголосив він.

Які вимоги РФ ставить Україні у рамках мирних переговорів

Главред писав, що за словами глави російського МЗС Сергія Лаврова, Росія передала США додаткові пропозиції щодо колективних гарантій безпеки для України.

Він цинічно вимагає, щоб Україна стала нейтральною державою, згадуючи 1990 рік. Кремль вимагає, щоб Київ дотримувався принципів, які були закладені в Декларації незалежності України. При цьому Лавров вирішив упустити той факт, що в Декларації насамперед ідеться про цілісність, суверенітет і незалежність України, що вже порушила Росія.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Позиція Росії щодо закінчення війни - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, Кремль, імовірно, не підтримає зміни до мирного плану США, запропоновані Україною та європейськими партнерами.

Напередодні також міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що Кремль не погоджується з низкою положень мирного плану США і фактично вимагає капітуляції нашої держави.

Раніше повідомлялося, що Кремль заявляє, що бойові дії не припиняться, поки Україна не виведе війська, включно з укріпленими містами Краматорськ і Слов'янськ у Донецькій області.

Читайте також:

Про джерело: Clash Report

Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Скільки грошей вкрали": Фіцо виступив з серйозними звинуваченнями проти України

"Скільки грошей вкрали": Фіцо виступив з серйозними звинуваченнями проти України

11:17Політика
Мир в Україні до Різдва: в Bild заявили про вирішальний етап переговорів

Мир в Україні до Різдва: в Bild заявили про вирішальний етап переговорів

10:52Війна
Україні загрожує новий масований обстріл РФ - названо напрямок удару

Україні загрожує новий масований обстріл РФ - названо напрямок удару

10:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому було

Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому було

Золото й тисячі монет: діти в Україні випадково знайшли справжні козацькі скарби

Золото й тисячі монет: діти в Україні випадково знайшли справжні козацькі скарби

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трьом знакам зодіаку стане легше: у кого починається біла смуга в житті

Трьом знакам зодіаку стане легше: у кого починається біла смуга в житті

Останні новини

11:17

"Скільки грошей вкрали": Фіцо виступив з серйозними звинуваченнями проти України

11:13

Наталка Денисенко публічно зізналася в коханні: "Не дозволю себе ображати"

11:01

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

10:57

Як зробити листівку своїми руками на Новий рік: детальний відеоурокВідео

10:52

Мир в Україні до Різдва: в Bild заявили про вирішальний етап переговорів

Наступ на Дніпро, Запоріжжя та Чернігів: генерал Романенко – про те, що планує ПутінНаступ на Дніпро, Запоріжжя та Чернігів: генерал Романенко – про те, що планує Путін
10:49

РФ погрожує оскаржити європейські та українські правки мирного плану - ISW

10:20

"Його вб'ють": відомий продюсер розповів про важку залежність Винника

10:16

Україні загрожує новий масований обстріл РФ - названо напрямок удару

10:12

Зірку "Вовка з Волл-стріт" із дружиною було знайдено жорстоко вбитими - деталі

Реклама
09:59

РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: затримується низка поїздівФото

09:43

"Київ має думати не про угоду": в РФ зізналися, чого очікують від переговорів

09:34

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 грудня (оновлюється)

09:27

"Є що сказати": колишній Олени Тополі здивував заявою про її розлучення

09:22

"Люди в розпачі плачуть": як Володимир Великий насправді хрестив КиївВідео

09:19

В Україні готують закон про вибори під час війни: як по-новому голосуватимуть українці

09:12

П'ять знаків зодіаку, які цього Різдва несподівано отримають гроші

08:58

"Добрий знак": в Німеччині оцінили готовність РФ до миру та хід переговорів

08:33

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Армійська система знецінює найцінніший ресурс війни - людейПогляд

08:18

Київ готовий на велику поступку: у Reuters дізналися, що Зеленський запропонував у Берліні

Реклама
08:17

В російському Генштабі хаос, командири віддають безрозсудні накази: в чому причина

07:01

Ніч вибухів у Росії: у Москві закривали аеропорти, у Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ

06:29

Трамп вирішив спробувати відірвати Білорсусь від РосіїПогляд

05:21

Який манікюр не можна робити на Новий рік 2026: це може розгнівати Вогняного Коня

04:40

Справжній джекпот для трьох знаків зодіаку - багатство вже чекає саме на них

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жирафа в окулярах за 23 секунди

03:32

Поступка для Росії з боку Білого дому: який стратегічний документ прийняли в США

03:05

На двох знаків зодіаку чекає приголомшливий успіх у кінці грудня: хто у списку

01:56

"Найбільший шанс за чотири роки": Стубб розкрив перспективи завершення війни

01:30

Том Круз "вийшов на полювання" за новим коханням: хто із зірок у його донжуанському списку

00:51

"Помічник" може стати ворогом: яку функцію в авто варто відключити взимку

00:31

Залишилася нездійсненною: розкрито велику мрію Степана Гіги

14 грудня, неділя
23:52

Костюк може отримати продовження контракту з "Динамо": експерт назвав умову

23:50

Женя Кот поділився планами на усиновлення: "Хочемо підійти правильно"

23:41

"Досягнуто значного прогресу": Віткофф прокоментував мирні переговори у Берліні

22:07

Не "дике поле": що таке Ханська Україна і хто жив на півдні України до імперії

21:54

Мирні переговори у Берліні завершились: коли відбудеться наступний раундФотоВідео

21:35

До семи годин за раз: ДТЕК вводить суворі графіки відключень для Києва та області 15 грудняФото

21:17

Як українці освітлювали домівки до електрики: від скіпки до гасової лампи

21:12

Зеленський поговорив із Макроном перед зустріччю з представниками США: що відомо

Реклама
21:09

Серія гучних вибухів під Москвою: росіяни скаржаться на атаку невідомих дронівВідео

21:02

Сад "прокинеться" раніше сусідського: секрет зимового підживлення від садівникаВідео

20:41

Що ставити на Різдво — дідух чи ялинку: що насправді є українським символом

20:14

Старих цін українці вже не побачать: у січні рекордно подорожчає один продукт

20:06

Таємниця золота Полуботка розкрита: звідки у козаків з’явились величезні багатстваВідео

20:05

Порівняла зі сміттям: Олена Мозгова жорстко висловилася про особисті кордони

19:59

Поруч дружина і діти: як проходить прощання зі Степаном Гігою у Львові

19:47

РФ прагне "перерізати" енергосистему України: які регіони на межі відключень

19:22

Як вимикатимуть світло 15 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

19:07

Золото й тисячі монет: діти в Україні випадково знайшли справжні козацькі скарбиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти