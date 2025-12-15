Російський посол сказав правду про реальні наміри Кремля щодо укладення мирної угоди з Україною.

Посол РФ підтвердив, що Кремлю мирна угода з Україною не потрібна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Головне:

Російський посол заявив, що мирної угоди між РФ і Україною бути не може

Україна нібито має готуватися до капітуляції

Кремлівський диктатор Володимир Путін та його поплічники вже декілька місяців поспіль заявляють про нібито готовність країни-агресорки Росії до миру. Багато хто їм не вірить.

І посол РФ у Великій Британії Андрій Келін довів, що й справді росіянам довіряти не варто. Він розповів, що Росія насправді не хоче укладення мирної угоди, їй потрібно зовсім інше.

Чого прагне досягти Росія в рамках мирних переговорів

Видання Clash Report опублікувало фрагмент розмови Келіна з представником ЗМІ. Російський посол сказав, що мирної угоди між РФ та Україною не має бути. Натомість, станом на зараз, нібито треба говорити про капітуляцію України.

"Київ має думати не про угоду, а про ситуацію на землі, ситуацію в економіці, ситуацію в Європі, де зараз немає грошей для України", - наголосив він.

Які вимоги РФ ставить Україні у рамках мирних переговорів

Главред писав, що за словами глави російського МЗС Сергія Лаврова, Росія передала США додаткові пропозиції щодо колективних гарантій безпеки для України.

Він цинічно вимагає, щоб Україна стала нейтральною державою, згадуючи 1990 рік. Кремль вимагає, щоб Київ дотримувався принципів, які були закладені в Декларації незалежності України. При цьому Лавров вирішив упустити той факт, що в Декларації насамперед ідеться про цілісність, суверенітет і незалежність України, що вже порушила Росія.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Позиція Росії щодо закінчення війни - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, Кремль, імовірно, не підтримає зміни до мирного плану США, запропоновані Україною та європейськими партнерами.

Напередодні також міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що Кремль не погоджується з низкою положень мирного плану США і фактично вимагає капітуляції нашої держави.

Раніше повідомлялося, що Кремль заявляє, що бойові дії не припиняться, поки Україна не виведе війська, включно з укріпленими містами Краматорськ і Слов'янськ у Донецькій області.

Про джерело: Clash Report Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

