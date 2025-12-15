Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Київ готовий на велику поступку: у Reuters дізналися, що Зеленський запропонував у Берліні

Анна Ярославська
15 грудня 2025, 08:18
438
Раніше Україна наполягала на членстві в Альянсі як на основній гарантії безпеки.
Зеленський, Мерц, Макрон
Зеленський у Берліні пропонує відмову від НАТО заради гарантій безпеки - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

  • Київ запропонував відмовитися від прагнення до вступу в НАТО в обмін на гарантії безпеки
  • Пропозиція частково збігається з вимогами Москви
  • Переговори в Берліні продовжаться 15 грудня

Під час п'ятигодинних переговорів із представниками США в Берліні президент України Володимир Зеленський висунув пропозицію відмовитися від прагнення Києва приєднатися до НАТО в обмін на західні гарантії безпеки на випадок повторного нападу Росії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Видання зазначає, що відмова від курсу на вступ до НАТО означає суттєву зміну в позиції Києва. Раніше Україна наполягала на членстві в Альянсі як на основній гарантії безпеки від нових нападів Росії і закріпила цю мету у своїй Конституції. Водночас такий підхід частково збігається з однією з вимог Москви, хоча, за даними агентства, Україна не розглядає можливість територіальних поступок.

відео дня

Зеленський, відповідаючи на запитання в чаті WhatsApp, повідомив, що від самого початку Україна вважала членство в НАТО найнадійнішою гарантією безпеки. Однак, за його словами, деякі партнери у США та Європі не підтримують цей курс, тому зараз розглядається альтернатива як двосторонні та багатосторонні гарантії безпеки. Це, зокрема, стосується зобов'язань з боку США, подібних до статті 5 Північноатлантичного договору, а також гарантій від європейських країн, Канади та Японії. Глава держави наголосив, що цей підхід є компромісом України та що гарантії мають бути юридично зобов'язуючими.

Київ готовий на велику поступку: у Reuters дізналися, що Зеленський запропонував у Берліні
​Що таке 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред ​

Позиція Росії

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово вимагав, щоб Україна офіційно відмовилася від вступу до НАТО. Кремль наполягає на виведенні українських військ із частини Донбасу, яку контролює Київ. Також Москва хоче, щоб Україна зберігала нейтральний статус і не дозволяла розміщення іноземних солдатів на своїй території.

Раніше російські джерела повідомляли, що Кремль намагається отримати письмові гарантії від провідних західних країн щодо нерозширення Альянсу на схід, з особливим акцентом на формальне виключення можливості вступу України та інших пострадянських держав.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Переговори в Берліні

Переговори в Берліні приймав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який зробив коротке вступне слово і залишив делегації для подальших обговорень. У переговорах взяли участь спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

У понеділок, 15 грудня, до Німеччини приїдуть інші європейські лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Великої Британії Кір Стармер і президент Фінляндії Александр Стубб.

Прессекретар президента України Дмитро Литвин розповів, що Зеленський має намір прокоментувати результати переговорів після їхнього завершення в понеділок. Він зазначив, що чиновники займаються розробкою документів, які зараз перебувають на стадії обговорення.

Як писав Главред, переговори в Берліні між українською та американською делегаціями триватимуть 15 грудня.

Попередньо, США визнали перспективи успіху в берлінських переговорах. Зокрема, спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів американської та української делегацій у неділю було досягнуто значного прогресу.

"Представники провели поглиблені дискусії щодо плану мирного врегулювання, економічних програм та інших питань. Було досягнуто значного прогресу, і завтра вранці відбудеться повторна зустріч", - написав Стів Віткофф.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що нинішній етап переговорів щодо миру в Україні є критичним, водночас наголосивши, що країна, ймовірно, ближче до досягнення мирної угоди, ніж будь-коли за останні чотири роки.

Експерт назвав умову завершення війни

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив у коментарі Главреду, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.

За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука

Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Київ готовий на велику поступку: у Reuters дізналися, що Зеленський запропонував у Берліні

Київ готовий на велику поступку: у Reuters дізналися, що Зеленський запропонував у Берліні

08:18Україна
В російському Генштабі хаос, командири віддають безрозсудні накази: в чому причина

В російському Генштабі хаос, командири віддають безрозсудні накази: в чому причина

08:17Фронт
Ніч вибухів у Росії: у Москві закривали аеропорти, у Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ

Ніч вибухів у Росії: у Москві закривали аеропорти, у Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ

07:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому було

Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому було

Золото й тисячі монет: діти в Україні випадково знайшли справжні козацькі скарби

Золото й тисячі монет: діти в Україні випадково знайшли справжні козацькі скарби

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

Останні новини

08:33

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Армійська система знецінює найцінніший ресурс війни - людейПогляд

08:18

Київ готовий на велику поступку: у Reuters дізналися, що Зеленський запропонував у Берліні

08:17

В російському Генштабі хаос, командири віддають безрозсудні накази: в чому причина

07:01

Ніч вибухів у Росії: у Москві закривали аеропорти, у Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ

Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
06:29

Трамп вирішив спробувати відірвати Білорсусь від РосіїПогляд

05:21

Який манікюр не можна робити на Новий рік 2026: це може розгнівати Вогняного Коня

04:40

Справжній джекпот для трьох знаків зодіаку - багатство вже чекає саме на них

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жирафа в окулярах за 23 секунди

Реклама
03:32

Поступка для Росії з боку Білого дому: який стратегічний документ прийняли в США

03:05

На двох знаків зодіаку чекає приголомшливий успіх у кінці грудня: хто у списку

01:56

"Найбільший шанс за чотири роки": Стубб розкрив перспективи завершення війни

01:30

Том Круз "вийшов на полювання" за новим коханням: хто із зірок у його донжуанському списку

00:51

"Помічник" може стати ворогом: яку функцію в авто варто відключити взимку

00:31

Залишилася нездійсненною: розкрито велику мрію Степана Гіги

14 грудня, неділя
23:52

Костюк може отримати продовження контракту з "Динамо": експерт назвав умову

23:50

Женя Кот поділився планами на усиновлення: "Хочемо підійти правильно"

23:41

"Досягнуто значного прогресу": Віткофф прокоментував мирні переговори у Берліні

22:07

Не "дике поле": що таке Ханська Україна і хто жив на півдні України до імперії

21:54

Мирні переговори у Берліні завершились: коли відбудеться наступний раундФотоВідео

Реклама
21:35

До семи годин за раз: ДТЕК вводить суворі графіки відключень для Києва та області 15 грудняФото

21:17

Як українці освітлювали домівки до електрики: від скіпки до гасової лампи

21:12

Зеленський поговорив із Макроном перед зустріччю з представниками США: що відомо

21:09

Серія гучних вибухів під Москвою: росіяни скаржаться на атаку невідомих дронівВідео

21:02

Сад "прокинеться" раніше сусідського: секрет зимового підживлення від садівникаВідео

20:41

Що ставити на Різдво — дідух чи ялинку: що насправді є українським символом

20:14

Старих цін українці вже не побачать: у січні рекордно подорожчає один продукт

20:06

Таємниця золота Полуботка розкрита: звідки у козаків з’явились величезні багатстваВідео

20:05

Порівняла зі сміттям: Олена Мозгова жорстко висловилася про особисті кордони

19:59

Поруч дружина і діти: як проходить прощання зі Степаном Гігою у Львові

19:47

РФ прагне "перерізати" енергосистему України: які регіони на межі відключень

19:22

Як вимикатимуть світло 15 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

19:07

Золото й тисячі монет: діти в Україні випадково знайшли справжні козацькі скарбиВідео

18:58

Лунає навіть у фільмах: яка українська пісня стала відомою на увесь світВідео

18:58

Стали ще небезпечніші: експерт розкрив, чим загрожує нова модернізація "Шахеда"

18:58

"Кидають в бій все, що є": окупанти прагнуть оточити важливе місто

18:50

Уроки Нюрнберзького процесу: чому зло не повинно перемагатиПогляд

18:30

Місяцями в морі та з диверсіями: Росія змінює тактику торгівлі "тіньового флоту"

18:00

Спочатку була обгортка: що насправді стоїть за створенням легендарної "Стріли"

17:52

Жителів однієї області чекають затяжні відключення світла: названо тривалість

Реклама
17:47

Чи можна додавати мед у гарячий чай: експерти дали однозначну відповідь

17:18

"Солодкі та схожі на картоплю": які каштани їстівні і чому їх плутали рокамиВідео

17:04

Уже великий хлопчик: Леся Нікітюк похвалилася піврічним сином

16:49

Спроба прориву під Покровськом: в ЗСУ розкрили подробиці штурму росіян

16:38

Крим стане непридатним для військових РФ: експерт розкрив слабкі місця окупантів

16:05

За кермо лише після 21 року: українцям назвали вікові ліміти для водіїв

15:54

Україну скують морози до -8°С: названо дату різкого похолодання

15:48

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

15:36

Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

15:34

Правда про новорічну ялинку розкрита: чому саме вона стала символом свята

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти