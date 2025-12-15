Рус
Мир в Україні до Різдва: в Bild заявили про вирішальний етап переговорів

Марія Николишин
15 грудня 2025, 10:52
Білий дім наполягає на складних компромісах з боку України.
Вирішальний етап переговорів про мир / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ключові тези:

  • Етап переговорів у Берліні є переломним для закінчення війни
  • Зараз спостерігається посилення тиску США на Київ
  • Угода про мир може бути досягнута до Різдва

Переговори щодо припинення війни в Україні вийшли на новий, вирішальний етап. Домовленість про мир може бути досягнута до Різдва. Про це пише німецьке видання Bild.

Зазначається, що до Німеччини прибули спецпосланці Трампа Світ Віткофф та Джаред Кушнер. Відомо, що в понеділок, 15 грудня, вони матимуть зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом України Володимиром Зеленським.

Видання стверджує, що наразі сторони обговорюють варіант, за якого угода про припинення бойових дій може бути досягнута вже до Різдва.

"Етап переговорів у Берліні є переломним у пошуку дипломатичного врегулювання війни", - йдеться у повідомленні.

Однією з ознак можливого прогресу ЗМІ називає участь у перемовинах американських представників високого рівня. Видання переконане, що Штати залучають Віткоффа та Кушнера лише тоді, коли сторони близькі до узгодження ключових рішень.

Крім того, ще один важливий фактор – посилення тиску США на Київ.

"Білий дім наполягає на складних компромісах з боку України, однак пропонує безпекові гарантії та фінансову підтримку для відбудови країни після війни", - додає Bild.

Аналітики помітили, що Зеленський почав обережніше формулювати свої заяви та навіть допустив можливість винесення чутливих питань, зокрема територіальних на голосування серед громадян.

Окрему увагу варто звернути на майже повну відсутність публічної інформації про перебіг перемовин. З Берліна практично не надходять подробиці через те, що нібито Трамп хоче повідомити особисто про ймовірний "мир до Різдва".

Чи готова Росія завершити війну

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що Росія не планує ніякого миру, принаймні в 2026 році.

За його словами, російська влада не планує зупинятися і підписувати мирні угоди, з ідеями якими зараз носяться американські та російські чиновники в нескінченних мирних переговорах.

"Збільшення витрат на силові структури, в тому числі й армію, свідчить про те, що в 2026-му Росія не збирається знижувати інтенсивність бойових дій проти України і не планує ні миру, ні перемир'я", - наголосив він.

Завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив оптимізм щодо перспектив припинення війни між Україною та Росією. Він заявив, що мир в Україні "не за горами".

Президент Фінляндії Александер Стубб сказав, що нинішній етап переговорів щодо миру в Україні є критичним, водночас зазначивши, що країна, ймовірно, ближче до досягнення мирної угоди, ніж будь-коли за останні чотири роки.

Водночас, помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що Кремль, імовірно, не підтримає зміни до мирного плану США, запропоновані Україною та європейськими партнерами. Таким чином Кремль фактично відмовився ввід компромісів щодо закінчення війни.

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

