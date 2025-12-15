Мир в Україні до Різдва: в Bild заявили про вирішальний етап переговорів

Білий дім наполягає на складних компромісах з боку України.

Переговори щодо припинення війни в Україні вийшли на новий, вирішальний етап. Домовленість про мир може бути досягнута до Різдва. Про це пише німецьке видання Bild.

Зазначається, що до Німеччини прибули спецпосланці Трампа Світ Віткофф та Джаред Кушнер. Відомо, що в понеділок, 15 грудня, вони матимуть зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом України Володимиром Зеленським.

Видання стверджує, що наразі сторони обговорюють варіант, за якого угода про припинення бойових дій може бути досягнута вже до Різдва.

"Етап переговорів у Берліні є переломним у пошуку дипломатичного врегулювання війни", - йдеться у повідомленні.

Однією з ознак можливого прогресу ЗМІ називає участь у перемовинах американських представників високого рівня. Видання переконане, що Штати залучають Віткоффа та Кушнера лише тоді, коли сторони близькі до узгодження ключових рішень.

Крім того, ще один важливий фактор – посилення тиску США на Київ.

"Білий дім наполягає на складних компромісах з боку України, однак пропонує безпекові гарантії та фінансову підтримку для відбудови країни після війни", - додає Bild.

Аналітики помітили, що Зеленський почав обережніше формулювати свої заяви та навіть допустив можливість винесення чутливих питань, зокрема територіальних на голосування серед громадян.

Окрему увагу варто звернути на майже повну відсутність публічної інформації про перебіг перемовин. З Берліна практично не надходять подробиці через те, що нібито Трамп хоче повідомити особисто про ймовірний "мир до Різдва".

Чи готова Росія завершити війну

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що Росія не планує ніякого миру, принаймні в 2026 році.

За його словами, російська влада не планує зупинятися і підписувати мирні угоди, з ідеями якими зараз носяться американські та російські чиновники в нескінченних мирних переговорах.

"Збільшення витрат на силові структури, в тому числі й армію, свідчить про те, що в 2026-му Росія не збирається знижувати інтенсивність бойових дій проти України і не планує ні миру, ні перемир'я", - наголосив він.

Завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив оптимізм щодо перспектив припинення війни між Україною та Росією. Він заявив, що мир в Україні "не за горами".

Президент Фінляндії Александер Стубб сказав, що нинішній етап переговорів щодо миру в Україні є критичним, водночас зазначивши, що країна, ймовірно, ближче до досягнення мирної угоди, ніж будь-коли за останні чотири роки.

Водночас, помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що Кремль, імовірно, не підтримає зміни до мирного плану США, запропоновані Україною та європейськими партнерами. Таким чином Кремль фактично відмовився ввід компромісів щодо закінчення війни.

