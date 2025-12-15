"Добрий знак": в Німеччині оцінили готовність РФ до миру та хід переговорів

Американські посередники, на думку німецького міністра, у переговорах роблять правильні кроки.

У Німеччині не вірять у щирість бажання Путіна досягти миру / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Що сказав Пісторіус:

Путін, ймовірно, досі не готовий до миру

Формат мирних переговорів щодо закінчення війни в Україні не найкращий

У процесі переговорів є позитивні зрушення

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін навряд чи готовий до миру в Україні. Таку скептичну думку в етері ZDFheute Nachrichten висловив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він наголосив, що вже неодноразово в країні-агресорці Росії заявляли про готовність до миру, хоча це не відповідало дійсності. Тому у нього не буде здивування, якщо знову станеться так само.

"Хоча, звісно, сподіваюся на інший результат", - наголосив Пісторіус.

Міністр оцінив мирні переговори

Німецький чиновник зазначив, що формат переговорів щодо встановлення миру в Україні зараз є не найкращим, але сам факт приїзду американських посередників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Берліну є позитивним кроком.

"Це, м’яко кажучи, не найкращий склад для таких перемовин. Але, як кажуть, танцюєш із тими, хто є на танцполі. Присутність американських переговірників у Німеччині - правильний і необхідний крок і передусім добрий знак", - заявив він.

Як оцінюють перспективи закінчення війни у Фінляндії

Главред писав, що президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що нинішній етап переговорів щодо миру в Україні є критичним, водночас зазначивши, що країна, ймовірно, ближче до досягнення мирної угоди, ніж будь-коли за останні чотири роки.

Водночас він наголосив, що переговорний процес наближається до конкретної угоди. За його словами, наразі триває робота над трьома ключовими документами, які стануть основою майбутніх домовленостей.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів американської та української делегацій у неділю, 14 грудня, в Берліні було досягнуто значного прогресу.

Згодом стало відомо, що сьогодні, 15 грудня, у Берліні продовжаться спроби США виступити посередником у потенційному припиненні вогню між Україною і Росією. Конкретні пропозиції, що перебувають на розгляді, поки що не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що Кремль, імовірно, не підтримає зміни до мирного плану США, запропоновані Україною та європейськими партнерами. Таким чином Кремль фактично відмовився від компромісів щодо закінчення війни.

Про персону: Борис Пісторіус Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

