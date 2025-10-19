Рус
Україна завдала масованого удару по Росії, є "прильоти": в Генштабі розкрили деталі

Юрій Берендій
19 жовтня 2025, 13:59
Сили оборони в ніч на 19 жовтня здійснили серію успішних ударів по стратегічних об’єктах на території Росії, Генштаб розкрив наслідки атак.
Україна завдала масованого удару по Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Сили оборони уразили ряд критично важливих об'єктів вглибині території Росії
  • Під ударом опинились, зокрема, енергооб'єкти нафтової та газової промисловості

В ніч на 19 жовтня Сили оборони України провели низку успішних атак по стратегічним цілям на території Росії. Були уражені Новокуйбишевський НПЗ, Оренбурзький газопереробний завод, база паливно-мастильних матеріалів в Бердянську. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, у ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони завдали удару по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ. На території підприємства зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Завод випускає понад 20 видів продукції, а річний обсяг первинної переробки становить близько 4,9 млн тонн. За попередніми даними, було уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ).

"Ступінь завданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові вразили Оренбурзький газопереробний завод у Оренбурзькій області. Там також зафіксовано вибухи й значну пожежу.

Зазначається, що це один із найбільших газопереробних комплексів Росії, який здатний переробляти до 45 млрд кубометрів газу та 6,2 млн тонн газового конденсату або нафти на рік. За попередньою інформацією, пошкоджено одну з установок переробки та очищення газу.

Також, Сили оборони завдали удару по базі паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому російськими військами Бердянську. Повідомляється про вибухи в районі цілі та пожежу на об’єкті.

"Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних підприємств, задіяних у забезпеченні потреб Збройних сил РФ, і підриву воєнно-промислової бази РФ для позбавлення її можливості продовжувати злочинну агресію", - резюмували в Генштабі.

Карта російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи може Трамп заборони Україні бити по Росії - думка експерта

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп не має реальних важелів впливу на рішення України щодо завдання ударів по території Росії українськими озброєннями. Він усвідомлює, що Сили оборони продовжуватимуть такі дії. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, Вашингтон не може диктувати Києву умови у питаннях використання власної зброї. Водночас Жданов припустив, що у рішенні Трампа дозволити Пентагону та американській розвідці передавати Україні розвіддані для ударів по російських енергетичних об’єктах може приховуватися певний "підступний розрахунок"

"Трамп не може вплинути на наше рішення завдавати удари власними засобами вогневого ураження по Росії. Він розуміє, що Україна битиме по Росії та її енергетичних об'єктах", - вважає Жданов.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 19 жовтня в Оренбурзькій та Самарській областях Росії сталася серія потужних атак безпілотників, які спричинили пожежі на стратегічно важливих підприємствах. Унаслідок ударів було пошкоджено газопереробний завод в Оренбурзі та Новокуйбишевський НПЗ поблизу Самари.

До цього, за даними Генерального штабу Збройних сил України, українські захисники завдали результативних ударів по військових і критично важливих об’єктах на території РФ, що суттєво ослабило її наступальні можливості та воєнно-економічний потенціал.

Водночас перебої з постачанням пального, які розпочалися ще в серпні на Далекому Сході, нині охопили щонайменше 57 регіонів Росії. Частина АЗС зупинила роботу, а ціни на бензин зростають. Уряд РФ уже запровадив заборону на експорт нафтопродуктів до кінця року. Як повідомляє BBC, паливна криза загострилася на тлі рекордної кількості українських атак по російських енергетичних і нафтопереробних об’єктах.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

війна в Україні Генштаб ЗСУ Удари вглиб РФ
