У Путіна вибухнули прогнозом про "участь" Франції у війні РФ проти України

У кремлівській директорії вважають Францію противником Росії і вважають, що Париж, мовляв, уже побічно бере участь у війні, сказав Дмитро Пєсков.

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Франція може посилити "участь" у війні в Україні - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Спікер Кремля Дмитро Пєсков вважає, що Франція, мовляв, може "підвищити ступінь своєї залученості" у війну агресора Росії проти України.

Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, він сказав, що Париж, мовляв, не проти "посилити свою участь" у війні в Україні.

"Так, безумовно, ми читаємо заяви мсьє Макрона. Те, що Росія - противник для Франції, так, це очевидно. Власне тому, що Франція вже втягнута у війну в Україні, вона опосередковано бере участь у цій війні. Але і, судячи із заяви пана президента, не проти підвищити ступінь своєї залученості", - підкреслив кремлівський рупор. відео дня

Заяви про війська Франції в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон хоче відправити війська в Одесу, вважають журналісти Le Monde. Нібито Макрон сказав, що може це зробити найближчим роком.

Якщо війська Франції будуть в Україні, відповідальність за це понесе Кремль, вважає Еммануель Макрон. За його словами, Париж не прагне ескалації і зараз не воює з Росією.

Військовий експерт Олег Жданов, коментуючи ранні заяви Макрона про війська Франції в Україні, сказав, що навряд чи це можливо. Якщо окупанти вдарять по французьких військах, ситуація загрожує світовою війною.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу". Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам. Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу. Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

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