Спікер Кремля Дмитро Пєсков вважає, що Франція, мовляв, може "підвищити ступінь своєї залученості" у війну агресора Росії проти України.
Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, він сказав, що Париж, мовляв, не проти "посилити свою участь" у війні в Україні.
"Так, безумовно, ми читаємо заяви мсьє Макрона. Те, що Росія - противник для Франції, так, це очевидно. Власне тому, що Франція вже втягнута у війну в Україні, вона опосередковано бере участь у цій війні. Але і, судячи із заяви пана президента, не проти підвищити ступінь своєї залученості", - підкреслив кремлівський рупор.відео дня
Заяви про війська Франції в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон хоче відправити війська в Одесу, вважають журналісти Le Monde. Нібито Макрон сказав, що може це зробити найближчим роком.
Якщо війська Франції будуть в Україні, відповідальність за це понесе Кремль, вважає Еммануель Макрон. За його словами, Париж не прагне ескалації і зараз не воює з Росією.
Військовий експерт Олег Жданов, коментуючи ранні заяви Макрона про війська Франції в Україні, сказав, що навряд чи це можливо. Якщо окупанти вдарять по французьких військах, ситуація загрожує світовою війною.
Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася
Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу".
Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.
Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.
Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.
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