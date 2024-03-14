Макрон хоче відправити війська у велике українське місто - Le Monde

Французькі війська можуть опинитися в Україні вже в найближчий рік.

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Макрон може відправити свої війська в Одесу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Франція може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Їх планують відправити в одне велике українське місто. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Monde.

У Франції зазначають, що війна, яку російський диктатор Володимир Путін розв'язав проти України, вже "заходить у глухий кут". Макрон заявив, що в найближчий рік планує відправити своїх людей в Одесу.

"У будь-якому разі, в найближчий рік мені доведеться відправити частину своїх людей в Одесу", - сказав Макрон. відео дня

Імовірність відправки військ союзників в Україну

Раніше повідомлялося про те, що Франція збільшує контингент своїх військ біля України. У рамках маневрів Альянсу навесні 2025 року Франція збільшить контингент своїх військ у Румунії до 4 тисяч солдатів і 50 танків. Додатково в країну перекинуть ще 37 танків Leclerc.

Як повідомлялося, під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Зі свого боку глава МЗС Франції Стефан Сежурное зазначив, що війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Коментуючи слова Макрона, Зеленський відповів, що "будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу".

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на цей час не має планів щодо відправлення військ в Україну, попри обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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