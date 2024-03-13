'Масштаби і наслідки': експерт розкрив, коли війська НАТО можуть прибути в Україну

Якщо відбудеться захід військ НАТО в Україну, і це буде мати успіх, США просто не зможуть лишатися осторонь.

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Чи відправить Захід війська в Україну / колаж: Главред, фото: НАТО, 53 окрема механізована бригада

Політичний аналітик, політтехнолог та іміджмейкер Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду розповів, що може змусити США змінити тут свою позицію і почати розглядати варіант відправки військ в Україну.

Кочетков пояснив, що Європа поступово починає розуміти масштаби і наслідки російського вторгнення в Україну.

"Там починають усвідомлювати, що вони наступні. Демонстрація по російському телебаченню мостів у Німеччині, які Росія може атакувати, - це не тільки жарти та блеф. Це цілком можливо. Тому в Європі розуміють, що не можна дати програти Україні. Якщо, не дай Боже, це станеться (зараз підстав стверджувати це немає), якщо Росія зможе наступати достатньо стрімко, то треба її зупиняти. І тут натівські сили, але не від НАТО, а від певних країн, якраз і будуть потрібні", - пояснив експерт.

Він вважає, що ті маневри, які вони зараз проводять із новими членами НАТО, зокрема, мають на меті перевірити логістику та можливості перекидання великих підрозділів збройних сил окремих країн Європи достатньо швидко. Це перевіряється на випадок того, що, якщо знадобиться, ці сили опинитися в Україні достатньо швидко.

"До речі, наша активність, яка відбувається на Чорному морі (ми пам’ятаємо, що від самого початку допомогу у створенні безпілотних катерів та доопрацювання їх до шаленої ефективності надавала Британія), є розчисткою певного простору, куди потенційно зможуть зайти кораблі не НАТО, але Великобританії та інших країн, щоб допомогти Україні встояти, якщо ситуація розвиватиметься критичним чином", - зазначив Кочетков.

Він наголосив, якщо відбудеться захід військ НАТО в Україну, і це буде мати успіх, США просто не зможуть лишатися осторонь.

"Адже якщо американські партнери, але менші за потужністю, діють більш рішуче, Штати будуть змушені теж за ними зайти в Україну, щоб не втратити позицію лідера серед країн НАТО. Тож усе залежить від того, що буде відбуватися в Україні. Втім, краще, щоб таких екстремальних варіантів усе-таки не було, і ми самі вирішували проблему", - додав експерт.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Кочетковим про те, чого чекати Україні від США після президентських виборів та обрання Трампа або Байдена:

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Нагадаємо, що Столтенберг різко спростував інформацію про введення військ НАТО в Україну. Президент Франції 26 лютого заявив, що країни-члени Альянсу розглядають можливість введення військ в Україну. Однак, Єнс Столтенберг спростував це.

Країна НАТО дозволила Україні бити своєю зброєю по території Росії. Україна у війні з країною-окупантом має право на самооборону, включаючи удари по військових об'єктах за межами своєї території, зазначили у Фінляндії.

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