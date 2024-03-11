УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Війська РФ провалили "план" до "виборів" Путіна: у ЗСУ розкрили деталі

Андрій Ганчук
11 березня 2024, 14:41
Російські окупанти намагаються захопити території, які сили оборони України звільнили 2023 року, розповів представник "Таврії" Дмитро Лиховій.
ЗСУ, війська РФ
До "виборів" Путіна росіяни хотіли захопити територію біля Вербового і Роботиного - Лиховій / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Окупаційні війська агресора Росії планували до виборів очільника Кремля Володимира Путіна захопити раніше звільнені ЗСУ території біля населених пунктів Вербове та Роботине в Запорізькій області, але не вдалося. Атаки окупантів видихаються. Про це заявив начальник відділу зв'язків із громадськістю угруповання Таврія Дмитро Лиховій.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що за минулі 24 години противник у зоні відповідальності "Таврії" втратив 392 військових убитими і пораненими. Також противник втратив 47 одиниць військової техніки, 352 дрони та чотири склади боєприпасів.

Які "цілі" в окупантів Росії

За словами представника ЗСУ, у районі Вербового та Роботиного окупанти намагаються відвоювати території, які українські війська звільнили торік під час контрнаступу.

відео дня

"Ймовірно, перед ними стоїть політичне завдання до певних термінів захопити території, які були деокуповані українськими військами минулого року. Загалом, вже є певні дані, що росіяни хотіли реалізувати цей свій план до так званих президентських виборів, які в них призначені на 16 березня. Проте уже зараз видно, що противник і втретє під час цього нахрапу видихнувся і цей план їм реалізувати не вдасться, бо зараз атаки противника носять локальний характер", - наголосив Дмитро Лиховій.

Війна Росії проти України

Бійці ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини, сказали у Силах оборони півдня. Військові розширюють свій плацдарм і ведуть контрабатарейну боротьбу проти російських окупантів.

У Зеленського назвали Росії умови перемовин: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що спершу має бути вироблено принципи реалізації формули миру України та механізм примусу Москви її виконувати, і тільки потім російські представники будуть допущені до мирного саміту.

Війська НАТО в Україні будуть тільки в разі геноциду або гострої кризи, вважає військовий експерт Олег Жданов. В інтерв'ю Главреду він розповів, що в інших випадках поява іноземних військ на українській території неможлива.

Хто такий Дмитро Лиховій

Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ Запорізька область війська Росії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну прийде серйозна негода

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну прийде серйозна негода

15:20 Синоптик
Війська РФ провалили "план" до "виборів" Путіна: у ЗСУ розкрили деталі

Війська РФ провалили "план" до "виборів" Путіна: у ЗСУ розкрили деталі

14:41 Україна
Росіяни з трьох напрямків сунуть на Часів Яр: в ЗСУ розкрили ситуацію на фронті

Росіяни з трьох напрямків сунуть на Часів Яр: в ЗСУ розкрили ситуацію на фронті

14:02 Україна
Всі головні новини

Популярне

Фанатка показала, який вигляд Алла Пугачова має без ретуші в реальному житті 10688

Фанатка показала, який вигляд Алла Пугачова має без ретуші в реальному житті

Наступ РФ видихається, ворог перекидає резерви під велике місто - генерал 9728

Наступ РФ видихається, ворог перекидає резерви під велике місто - генерал

Атакував майже 7-бальний шторм: у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря 5316

Атакував майже 7-бальний шторм: у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря

Хотів би віддати цю честь Росії : вперше в історії український фільм отримав Оскар 4706

"Хотів би віддати цю честь Росії": вперше в історії український фільм отримав Оскар

Останні новини

15:33

Чому в супермаркетах завжди ставлять фрукти й овочі біля входу

15:20

Мокрий сніг і дощ накриють частину областей: в Україну прийде серйозна негода

15:15

Денис Казанський. Маріупольці показали якість російського будівництваВідеоблоги

15:01

Чому пітніють долоні: поширені причини та способи вирішення проблеми

15:00

РФ закидає позиції "зброєю останньої надії": в ЗСУ зізнались, про що це свідчить

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:50

Росіян вибили в Чорному морі: у ГУР показали, як віджали "Вишки Бойка"Відео

14:45

Орхідеї пишно зацвітуть: фахівці розкрили, що необхідно додавати у водуВідео

14:42

В Україні підвищать вартість бензину і дизеля: на скільки зросте ціна

14:41

Війська РФ провалили "план" до "виборів" Путіна: у ЗСУ розкрили деталі

Реклама
14:29

"Втратимо країну": актриса Римма Зюбіна засудила деяких українців

14:22

Оптична ілюзія на перевірку уважності: за 13 секунд потрібно знайти загублений телефон

14:02

Росіяни з трьох напрямків сунуть на Часів Яр: в ЗСУ розкрили ситуацію на фронті

13:52

"Заплатили страшну ціну": Зеленська висловилася про перемогу України на ОскаріВідео

13:50

У Лукашенка різко оголосили про перевірку боєздатності військ і зробили заяву

13:45

"Бояться запаху": чим обробити місце, щоб кіт не гадив у будинкуВідео

13:39

ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції

12:54

Як зробити черствий хліб м'яким: Клопотенко показав трюк, який допоможе всім

12:45

"Відверта капітуляція": у ВМС розкрили, як Україна скувала Чорноморський флот

12:36

Потужний удар десантників ЗСУ: колону РФ спалили й добили дронами з артилерієюВідео

12:34

"Обличчя приклеїли": Кейт Міддлтон запідозрили у брехні

Реклама
12:28

Безпілотники атакували важливий арсенал з боєприпасами у РФ - ЗМІ

12:23

Експерт показав трюк із тюльпанами, який продовжить їхнє життя до двох тижнів

12:08

Оскар-2024: Джон Сіна вийшов на сцену голим для оголошення переможцяВідео

12:07

Побудували середньовічне кільце оборони: ЗМІ назвали місто, де ЗСУ буде дуже складно

11:36

Великі втрати на трьох напрямках: сотні росіян "перемололи" разом із технікою

11:35

В Україні зросли виплати військовим пенсіонерам: на скільки і які передбачено надбавки

11:33

Захід заморозив 300$ млрд режиму Путіна: коли Україна отримає гроші

11:22

Курйоз на курйозі: як пройшла церемонія "Оскар-2024"

11:09

Церковне свято 12 березня: чому ввечері не можна виходити з дому

10:59

Коли в Україні запрацюють аеропорти: у Кабміні розкрили подробиці

10:43

Китайський гороскоп на 12 березня: Кролику - напружені стосунки, Коню - багато енергії

10:38

Президент Чехії натякнув, скільки солдатів Захід може перекинути в Україну

10:25

"Cитуація там важка": генерал зізнався, які населені пункти ЗСУ можуть "здати"

10:08

"Це варіант": Бербок підтримала обмін Storm Shadow на Taurus

10:08

Арешт Коломойського необґрунтований, його слід негайно звільнити з-під варти - адвокат

09:50

"Архівна Олеся": Дмитро Гордон показав свою дружину в молодості

09:43

Менше обіцяного: Україні передадуть F-16 не раніше липня – NYT

09:36

Заява папи римського: лише бізнес, нічого особистогоПогляд

09:33

Росія запустить виробництво нових бомб, проти яких у ЗСУ нема "протиотрути" - ISW

09:17

Буданов розповів про підготовку серйозної операції в КримуВідео

Реклама
09:00

НАТО в Україні буде лише в разі геноциду або гострої кризи – ЖдановЕксклюзив

08:31

Гороскоп на завтра 12 березня 2024: Рибам - обстеження, Терезам - менше покупок

08:20

Росіяни вночі атакували Україну 25 "Шахедами": скільки збила ППО

08:10

Нічна атака РФ на Одещину: уражено інфраструктурний об'єкт

07:34

Як Трамп хоче закінчити війну в Україні: Орбан розкрив деталі плану

06:38

"Хотів би віддати цю честь Росії": вперше в історії український фільм отримав ОскарВідео

06:37

РФ атакувала Харків "Шахедами", є "приліт": що відомо

06:15

Імперію пора ліквідуватиПогляд

05:55

В Україні вже є військові країн НАТО: експерт прямо сказав, чим вони займаються

05:05

8 ознак того, що у вас токсичні стосунки: як врятуватись від них

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти