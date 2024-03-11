Війська РФ провалили "план" до "виборів" Путіна: у ЗСУ розкрили деталі

Російські окупанти намагаються захопити території, які сили оборони України звільнили 2023 року, розповів представник "Таврії" Дмитро Лиховій.

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До "виборів" Путіна росіяни хотіли захопити територію біля Вербового і Роботиного - Лиховій / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Окупаційні війська агресора Росії планували до виборів очільника Кремля Володимира Путіна захопити раніше звільнені ЗСУ території біля населених пунктів Вербове та Роботине в Запорізькій області, але не вдалося. Атаки окупантів видихаються. Про це заявив начальник відділу зв'язків із громадськістю угруповання Таврія Дмитро Лиховій.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що за минулі 24 години противник у зоні відповідальності "Таврії" втратив 392 військових убитими і пораненими. Також противник втратив 47 одиниць військової техніки, 352 дрони та чотири склади боєприпасів.

Які "цілі" в окупантів Росії

За словами представника ЗСУ, у районі Вербового та Роботиного окупанти намагаються відвоювати території, які українські війська звільнили торік під час контрнаступу.

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"Ймовірно, перед ними стоїть політичне завдання до певних термінів захопити території, які були деокуповані українськими військами минулого року. Загалом, вже є певні дані, що росіяни хотіли реалізувати цей свій план до так званих президентських виборів, які в них призначені на 16 березня. Проте уже зараз видно, що противник і втретє під час цього нахрапу видихнувся і цей план їм реалізувати не вдасться, бо зараз атаки противника носять локальний характер", - наголосив Дмитро Лиховій.

Війна Росії проти України

Бійці ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини, сказали у Силах оборони півдня. Військові розширюють свій плацдарм і ведуть контрабатарейну боротьбу проти російських окупантів.

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Хто такий Дмитро Лиховій Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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