УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Ми ніколи не підемо в наступ": Макрон розповів про посилку військ в Україну

Дмитро Відоменко
14 березня 2024, 22:02
За словами Макрона, якщо Франція все ж таки буде змушена спрямувати війська в Україну, то "єдиний, хто нестиме відповідальність - кремлівський режим".
Макрон, Французька армія
У нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні - Макрон / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Президент Франції Емманюель Макрон, вирішивши прокоментувати нещодавно озвучену ним ідею відправки французьких військ в Україну, наголосив, що в разі втілення такого сценарію галльська армія не піде в наступ проти армії країни-агресора РФ. Про це політик сказав в інтерв'ю телеканалам TF1 і France 2,

Макрон зазначив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні, "що йде на європейській землі".

"Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенційною для нашої Європи і для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", - наголосив він.

відео дня

За словами Макрона, якщо Франція все ж таки буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто нестиме відповідальність - кремлівський режим".

"Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу Франція - це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла", - запевнив він.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася

Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав досить "миролюбну" позицію щодо Москви, весь час закликаючи сторони до "діалогу".

Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресору, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.

Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки і боєприпасів) через скорочення допомоги США Макрон зайняв "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.

Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США і Німеччини.

Імовірність відправки військ союзників в Україну

Раніше повідомлялося про те, що Франція збільшує контингент своїх військ біля України. У рамках маневрів Альянсу навесні 2025 року Франція збільшить контингент своїх військ у Румунії до 4 тисяч солдатів і 50 танків. Додатково в країну перекинуть ще 37 танків Leclerc.

Як повідомлялося, під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Зі свого боку глава МЗС Франції Стефан Сежурное зазначив, що війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Коментуючи слова Макрона, Зеленський відповів, що "будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу".

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Еммануель Макрон новини Франції війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Усе у вогні, є загиблі та постраждалі: "шахед" влучив у житловий будинок на Вінниччині

Усе у вогні, є загиблі та постраждалі: "шахед" влучив у житловий будинок на Вінниччині

23:02 Україна
Дали кілька годин на евакуацію: повстанці анонсували масовану атаку на РФ

Дали кілька годин на евакуацію: повстанці анонсували масовану атаку на РФ

22:46 Світ
"Ми ніколи не підемо в наступ": Макрон розповів про посилку військ в Україну

"Ми ніколи не підемо в наступ": Макрон розповів про посилку військ в Україну

22:02 Світ
Всі головні новини

Популярне

Відмовлюся від королівських обов'язків : Кейт Міддлтон прийняла рішення - інсайдер 22007

"Відмовлюся від королівських обов'язків": Кейт Міддлтон прийняла рішення - інсайдер

Від кого народила молода дружина старого Петросяна: з'явилися деталі 16436

Від кого народила молода дружина старого Петросяна: з'явилися деталі

Україна втратить більше територій : директор ЦРУ описав 2 сценарії війни до кінця 2024 року 15488

"Україна втратить більше територій": директор ЦРУ описав 2 сценарії війни до кінця 2024 року

Поки чоловік із коханкою: дружина Мурата Налчаджиоглу зробила нову заяву 10881

Поки чоловік із коханкою: дружина Мурата Налчаджиоглу зробила нову заяву

Останні новини

23:50

Соліст "Тік" показав фанатам свою юну доньку-красуню

23:37

Відверто про інтим та кризи: Тишкевич розкрила подробиці шлюбу з Томусяком

23:02

Усе у вогні, є загиблі та постраждалі: "шахед" влучив у житловий будинок на ВінниччиніФото

22:51

Чого найбільше бояться голуби: як позбутися настирливих птахів

22:46

Дали кілька годин на евакуацію: повстанці анонсували масовану атаку на РФ

У Росії гарно палає: Україна уразила вже третину найбільших російських НПЗ – ГончарУ Росії гарно палає: Україна уразила вже третину найбільших російських НПЗ – Гончар
22:42

Зухвалий Девід Бекхем показав шикарний прес у басейні

22:27

Самовар сичить, перекриваючи шторм, Або не вірте росіянамПогляд

22:22

Наталка Денисенко екстрено скасувала виступи через хворобу - що сталося

22:19

Невпізнанний: у мережі з'явилося фото Джекі Чана, який сильно постарів

Реклама
22:02

"Ми ніколи не підемо в наступ": Макрон розповів про посилку військ в Україну

21:52

"Ми зазнаємо великих жертв": Охлобистін зробив прогноз для росіян

21:18

Сергій Стерненко. Шок і страх у Бєлгороді, Путін вимагає переговорівВідеоблоги

21:14

У НАТО дали оцінку втратам російської армії в Україні: їхня кількість підскочила

21:12

Чи вистачить для ЗСУ "жирних" цілей у нафтовій галузі РФ: пояснення експерта

20:44

Макрон хоче відправити війська у велике українське місто - Le Monde

20:41

Оберенеться справжнім лихом: які дерева не можна садити біля дому

20:08

Вкрали "Тіні забутих предків": фанати Навального у Франції спробували привласнити фільм

19:37

Україну накриває снігопад: у двох областях синоптики попереджають про небезпеку

19:20

Ополченці йдуть війною проти Путіна: що відбувається на кордоні та чого чекатиВідео

19:10

Чому значна частина українців живе в ілюзії "багатої людини"Погляд

Реклама
19:09

Пальнув у того, хто грав окупанта: актор-воїн розповів моторошний випадок

19:04

Місячний календар на 15 березня: що не можна починати у цей день

18:55

Артилерія, ППО і бронетехніка: Шольц і Зеленський провели важливу розмову

18:37

У Бундестазі "відгриміло" засідання щодо Taurus для ЗСУ: не обійшлося без скандалуВідео

18:28

Де зберігати гроші вдома за фен-шуй для залучення багатства

17:50

Воно все буде знищуватися: в РНБО анонсували жорсткіші удари по Росії

17:48

4 заборони, які вбережуть від розлуки та біди: що не можна робити 15 березня

17:45

Леся Нікітюк збільшила груди без хірургії: лафйхак від зірки

17:44

Росіяни глушили GPS-сигнал літака британського міністра оборони - Reuters

17:19

Загроза для України: Путін після виборів може видати важливий указ - полковник ЗСУ

17:10

Десять з половиною засобів для делікатного усунення макіяжу новости компании

16:59

Що станеться із НАТО в разі перемоги Трампа, або Байдена: експерт назвав ризикиВідео

16:53

Подруга Петросяна відповіла, як з'явилася дитина у 78-річного гумориста

16:42

Нові податки для українців: що влада придумала на вимогу МВФ

16:39

Трагедія сталася в родині фіналіста шоу "Холостячка"

16:38

Україна отримає допомогу від США, але її формат буде іншим - Джонсон

16:26

Щоб кімната на перегрівалася: 4 найкращі варіанти, чим закрити вікна від сонця

16:22

Росіяни пишуть про перекидання ППО з фронту на великі НПЗ

16:10

Як почистити пральну машину: два простих, але дуже хороших засоби

16:08

Просунулись на десятки кілометрів: в РДК розповіли про бої на території РФ

Реклама
15:28

Patriot продовжує бойову роботу поблизу фронту: Олещук зробив важливу заяву

15:14

Коти бояться лоскоту: зооексперт назвала найчутливіші місця на тілі котаВідео

15:07

Матвієнко розкрила прізвище доньки від Мірзояна: "Навіть я цього не очікувала"

14:48

Росія не виводить кораблі у Чорне море: у ЗСУ розкрили, що відбувається

14:05

Україну накриє контрастна погода: де буде сніг, а де +14 градусів

13:56

Коли Вербна неділя 2024 в Україні: прикмети та головні заборони

13:54

"Відмовлюся від королівських обов'язків": Кейт Міддлтон прийняла рішення - інсайдер

13:52

Сирський відвідав позиції на Запорізькому напрямку та заявив про ротацію

13:18

Каталася вночі та заважала спати: 103-річна бабуся без водійських прав попалася поліції

13:14

Церковне свято 15 березня: чому не можна мити голову в цей день

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти