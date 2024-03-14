"Ми ніколи не підемо в наступ": Макрон розповів про посилку військ в Україну

За словами Макрона, якщо Франція все ж таки буде змушена спрямувати війська в Україну, то "єдиний, хто нестиме відповідальність - кремлівський режим".

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У нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні - Макрон / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Президент Франції Емманюель Макрон, вирішивши прокоментувати нещодавно озвучену ним ідею відправки французьких військ в Україну, наголосив, що в разі втілення такого сценарію галльська армія не піде в наступ проти армії країни-агресора РФ. Про це політик сказав в інтерв'ю телеканалам TF1 і France 2,

Макрон зазначив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні, "що йде на європейській землі".

"Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенційною для нашої Європи і для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", - наголосив він.

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За словами Макрона, якщо Франція все ж таки буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто нестиме відповідальність - кремлівський режим".

"Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу Франція - це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла", - запевнив він.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав досить "миролюбну" позицію щодо Москви, весь час закликаючи сторони до "діалогу". Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресору, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам. Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки і боєприпасів) через скорочення допомоги США Макрон зайняв "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу. Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США і Німеччини.

Імовірність відправки військ союзників в Україну

Раніше повідомлялося про те, що Франція збільшує контингент своїх військ біля України. У рамках маневрів Альянсу навесні 2025 року Франція збільшить контингент своїх військ у Румунії до 4 тисяч солдатів і 50 танків. Додатково в країну перекинуть ще 37 танків Leclerc.

Як повідомлялося, під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Зі свого боку глава МЗС Франції Стефан Сежурное зазначив, що війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Коментуючи слова Макрона, Зеленський відповів, що "будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу".

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