Війська РФ зібрали сили на лівобережжі Херсонщини: ЗСУ назвали "ціль" ворога

Російські війська здійснили чотири атаки проти українських військових на лівому березі Дніпра в Херсонській області, розповіли у Силах оборони України.

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ЗСУ тримають плацдарм на лівобережжі Херсонщини / Колаж: Главред, фото: В. Зеленський, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Окупаційні війська агресора Росії збирають сили, щоб спробувати вибити бійців ЗСУ із зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Як повідомили у Силах оборони півдня, окупанти після дводенного періоду без штурмів провели 4 штурмові атаки. Противник зазнав втрат і відійшов на попередні позиції.

"Наші воїни продовжують утримувати зайняті позиції та здійснюють заходи з розширення плацдарму", - зазначили військові. відео дня

Підкреслюється, що росіяни активно ведуть аеророзвідку, завдають ударів з артилерії та застосовують велику кількість різноманітних дронів із вражаючими елементами.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Армія України не може перекинути бронетехніку на лівобережжя Херсонської області, говорили в обласній військовій адміністрації регіону. Ситуація важка, проте ЗСУ продовжують утримувати плацдарм.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що ЗСУ розширюватимуть плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Ворог уже стикається з проблемами.

Бійці ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини, розповіли у Силах оборони півдня. Українські військові розширюють плацдарм, який контролюють там. Ворог у районі Кринок завдає ударів з артилерії та мінометів.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

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