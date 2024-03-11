Війська РФ зібрали сили на лівобережжі Херсонщини: ЗСУ назвали "ціль" ворога

Окупаційні війська агресора Росії збирають сили, щоб спробувати вибити бійців ЗСУ із зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
Як повідомили у Силах оборони півдня, окупанти після дводенного періоду без штурмів провели 4 штурмові атаки. Противник зазнав втрат і відійшов на попередні позиції.
"Наші воїни продовжують утримувати зайняті позиції та здійснюють заходи з розширення плацдарму", - зазначили військові.відео дня
Підкреслюється, що росіяни активно ведуть аеророзвідку, завдають ударів з артилерії та застосовують велику кількість різноманітних дронів із вражаючими елементами.
Ситуація на лівобережжі Херсонщини
Армія України не може перекинути бронетехніку на лівобережжя Херсонської області, говорили в обласній військовій адміністрації регіону. Ситуація важка, проте ЗСУ продовжують утримувати плацдарм.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що ЗСУ розширюватимуть плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Ворог уже стикається з проблемами.
Бійці ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини, розповіли у Силах оборони півдня. Українські військові розширюють плацдарм, який контролюють там. Ворог у районі Кринок завдає ударів з артилерії та мінометів.
Снарядний голод у ЗСУ
Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN.
Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів.
"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.
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