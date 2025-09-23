Путін може відібрати армію замість мобілізації: експерт розкрив 'план Б' Кремля

Ризики оголошення мобілізації існують, але Москва має два альтернативні шляхи, розповів Павло Лакійчук.

Ключові тези Лакійчука:

Для Путіна мобілізація - найменш бажаний варіант

Кремль може вдатися до мобілізації, якщо визнає її необхідною

Альтернативні шляхи - використати білоруські війська, залучити військових із КНДР

Ризик оголошення мобілізації в Росії існує, проте це один із найменш бажаних варіантів для Володимира Путіна. У Москви є й альтернативні шляхи посилення своїх військових ресурсів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

У Кремлі, за словами Лакійчука, можуть вдатися до мобілізації, якщо вважатимуть його необхідним. Експерт зазначив, що у Росії є ще два альтернативні варіанти посилення своїх сил.

"Перший - відібрати армію у Лукашенка. Навчання у Білорусі завершилися і росіяни отримали приблизно 40 тисяч підготовлених бійців. Доки на території республіки присутній російський контингент, залишається можливість перехопити владу у Лукашенка задля вирішення своїх питань. Ймовірність такого сценарію невисока, проте Москва давно до цього прагне", - зазначив Лакійчук.

Другий сценарій передбачає залучення військових ресурсів від КНДР. Лакійчук вважає, що теоретично Путін міг би розраховувати на північнокорейських солдатів для посилення армії.

"Правда, кажуть, що Путін "взув" його на гроші, тому невідомо, чи отримає Кремль від Ина нову партію північнокорейських солдатів", - додав він.

Чи збільшуватиме РФ призов

Військовий експерт Олексій Гетьман розповів Главреду, що за перше півріччя 2025 року РФ мобілізувала близько 150 тисяч осіб, що майже не покриває щомісячні втрати на фронті. Одночасно росіяни планують осінній наступ на трьох напрямках - Куп’янському, Покровському та Запорізькому, через що змушені перегруповувати війська.

Через зменшення охочих укладати контракти Кремль, ймовірно, поступово збільшуватиме щомісячний призов в рамках часткової мобілізації до 50-60 тисяч, переважно в невеликих містах та віддалених регіонах, щоб уникнути протестів у великих містах. На його думку, строковиків одразу на фронт не відправлятимуть, але можуть змушувати підписувати контракти.

Як повідомляв Главред, попри заяви про наявність "необмеженого людського ресурсу", Росія змушена звертатися по військові кадри до КНДР. Це пояснюється особливостями мобілізаційної політики в РФ

Також Кремль намагається максимально контролювати свої мобілізаційні ресурси. Одним із проявів цього є зростання штрафів за неповідомлення місцевих військкоматів про зміну місця проживання.

Крім цього, Росія теоретично може мобілізувати мільйон нових солдатів. Проте головне завдання для України та її партнерів полягає у створенні економічних умов, за яких продовження агресії стане не лише ризикованим, а й неможливим.

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

