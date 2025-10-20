Рус
"Трамп намацав слабку точку Путіна": названо аргумент для тиску на Росію

Марія Николишин
20 жовтня 2025, 13:03
Політолог підкреслив, що у найближчі два тижні відбуватиметься інформаційне цунамі.
Якою може бути зустріч Трампа і Путіна / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Головне із заяви політолога:

  • Путін продовжить тиснути на Трампа під час зустрічі
  • Путіну потрібна тільки капітуляція України
  • У США є дуже серйозний аргумент, яким можна тиснути на Росію

Якщо анонсована зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимир Путіна в Будапешті все-таки відбудеться, то швидше за все, Путін, як і раніше, буде продовжувати тягнути час. Про це в чаті на Главреді розповів політолог Петро Олещук.

За його словами, Путіну потрібна тільки капітуляція України.

"Але ситуація зараз змінилася, тому що мимоволі Трамп намацав слабку точку Путіна. Чому мимоволі? Ідея з Tomahawk з'явилася не в американців – з нею приїхав президент України Зеленський на зустріч з Трампом. Саме Зеленський сказав Трампу про Tomahawk, про які Трамп чув, але точно не думав в такому контексті: що у нього є ракети, які мають якусь цінність для України і становлять загрозу для Росії", - йдеться у повідомленні.

Політолог підкреслив, що коли тема Tomahawk почала інформаційно розкручуватися, у росіян почалася істерика.

"Спочатку випустили Медведєва, потім інших чиновників, потім Путін пригрозив тим, що російсько-американські відносини будуть зруйновані, якщо Україна отримає Tomahawk. І, нарешті, Путін сам зателефонував Трампу, щоб розповісти, що Tomahawk нічого не змінять, але закликав не давати їх Україні, тому що це зруйнує відносини Вашингтона і Москви", - наголосив він.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

На його думку, у США є дуже серйозний аргумент, яким можна тиснути на Росію.

"Як з цього будуть виходити росіяни – не знаю. У найближчі два тижні нас чекає інформаційне цунамі різноманітних бруду на тему Tomahawk, переговорів і так далі. Але аргумент для тиску на Путіна у Трампа тепер є. Як він розіграє цю карту, ми не знаємо", - зауважив Олещук.

Як може проходити зустріч Трампа з Путіним

Політолог нагадав, що видання Financial Times писало, що першу зустріч з Трампом Путін перетворив на історичну лекцію про Рюрика, Ярослава Мудрого і Богдана Хмельницького.

На його думку, під час другої зустрічі Путін може спробувати це повторити, тому що продовжує жити у світі своїх ідей, концепцій, "єдиних народів".

"Якщо так, то ця зустріч навряд чи призведе до якихось домовленостей. Але є ще один нюанс: зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті повинні передувати зустрічі на рівні дипломатичних делегацій, з боку США таку делегацію очолюватиме Марко Рубіо. Очевидно, Трамп нарешті зрозумів, що марно сподіватися на те, що він просто так зустрінеться з Путіним і все вирішить, з Путіним це не працює, тому потрібні якісь попередні напрацювання, проект, порядок денний. Саме цим зараз повинні зайнятися відповідні делегації", - додав він.

Олещук вважає, що вже на цьому етапі все може розвалитися, тому що цілком можливо, що ніяких попередніх напрацювань не буде, і тоді зустріч не відбудеться.

"Поки що ми бачимо, що позиція Трампа, яка була сформульована після зустрічі з президентом України, зводиться до наступного: зупиніться там, де ви є", - підсумував експерт.

Дивіться відео, в якому Петро Олещук підбив підсумки зустрічі Зеленського і Трампа, спрогнозував, чим закінчиться війна, та пояснив, чому Tomahawk ще прилетять по Москві:

Чи може Україна отримати ракети Tomahawk

Президент Володимир Зеленський говорив, що президент США Дональд Трамп не сказав "так" поставкам Україні ракет Tomahawk, але й не оголосив про остаточне "ні".

За його словами, російський диктатор Володимир Путін дійсно боїться застосування Україною ракет Tomahawk по російській території.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявляв, що війна в Україні почала рухатися до завершення. За його словами, на міжнародних переговорах вже формується потужний політичний запит на завершення війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Путіна вже є "певна власність" в Україні, яку він забере за підсумками війни.

Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт говорила, що Трамп зараз "старанно працює над досягненням миру". За її словами, і Москві, і Києву слід "прийняти реальність і укласти угоду", а Штати вже "втомилися від цієї війни".

Читайте також:

Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

