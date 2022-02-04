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У Путіна є п'ять варіантів, крім прямої атаки на Україну - CNN

4 лютого 2022, 10:04

Як пише авторитетний аналітик американського телеканалу CNN Нік Уолш, у Путіна і його кремлівського оточення є як мінімум п'ять варіантів щодо України

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

У Володимира Путіна може бути і інший план дій з приводу України - крім широкомасштабного військового вторгнення. Про це у своїй статті пише аналітик CNN з міжнародної безпеки Нік Пейтон Уолш.

Він позначив п'ять можливих варіантів, які не передбачають прямого російського вторгнення в Росію

1. Нічого не станеться.

Оточення Путіна, припускає автор, переконує його - Кремль повинен робити будь-які кроки для того, щоб не виглядати слабким. У той же час є варіант, що радники можуть переконати Путіна, що відсутність дій – єдине тактично мудре і геополітично сильне рішення.

2. Щось досконале інше.

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Дії Путіна можуть бути абсолютно непередбачуваними. Уолш пише, що президент РФ неодноразово кидав виклик очікуванням і прогнозам – вдерся в Чечню, заарештував олігарха Михайла Ходорковського, окупував український півострів Крим, відправив війська до Сирії.

"У Путіна є багато варіантів, як залишити свій слід, не вторгаючись в сусідів, але його здатність дивувати відома давно", – йдеться в статті.

3. Оновлення мінського переговорного процесу.

Мінський процес, в рамках якого європейські країни, прагнуть до постійного врегулювання ситуації, може отримати нове життя.

"Путін і його український колега Володимир Зеленський можуть навіть коротко поговорити. Але всередині країни кожній зі сторін важко поступитися. Москва не може цього зробити ні ідеологічно, ні практично: маріонетки Кремля на Донбасі занадто вкоренилися, як і їх риторика про права на землю", – пише Уолш.

4. Кремль визнає незалежність угруповань терористів "Л/ДНР".

Визнання терористичних організацій " ЛНР "і"ДНР" Володимир Путін міг би назвати "миротворчою місією для захисту від українських військ".

"Однак насправді це програшна ситуація для Кремля. Це може забезпечити короткий момент самоствердження, але може призвести до руйнівних санкцій з боку США і означати, що економічний безлад двох анклавів повністю належить Москві", – говорить Уолш.

5. Залишити багатотисячний військовий контингент у Білорусі.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що в даний час в Білорусі знаходиться 5 тисяч військовослужбовців Росії, а до початку лютого їх може бути до 30 тисяч осіб. Спільні навчання російських і білоруських військ можуть просто зійти нанівець, якщо Путін вирішить залишити частину або всі ці сили на місці, підсумував Уолш.

читайте такожФейкові "атаки ЗСУ" і провокації Москви: у США оголосили новий сценарій вторгнення Росії в Україну

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі в січні з посиланням на розвідку США заявляли, що Росія може піти на провокацію на Донбасі за кілька тижнів до військового вторгнення на територію України. Як стверджували американці, мова йде про напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором".

Журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони України опублікували статтю, в якій говорилося про те, що біля українських кордонів вже більше 127 000 російських військових. У відомстві не виключили сценарію ракетних ударів Росії по стратегічних об'єктах.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву, згідно з якою передислокація військ в прикордонні з Україною території пов'язана з напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО. Москва вважає свої маневри "запобіжними заходами".

Президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про небувалі санкції проти Москви у разі нової військової атаки на Україну. Російським фінансовим установам можуть заборонити працювати з доларом.

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