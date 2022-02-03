Фейкові "атаки ЗСУ" і провокації Москви: у США оголосили новий сценарій вторгнення Росії в Україну

Росія готує нову провокацію з метою нападу на Україну - New York Times та Washington Post / Reuters

У США стверджують, що вони мають докази, згідно з якими Росія розробила новий план щодо військового вторгненню на територію України, а його реалізацію вже схвалили на високому рівні. Американська розвідка дізналася, що росіяни збираються використовувати фейкові відеоматеріали з нібито "нападом українців" на російськомовних на сході України, або на території РФ.

За даними джерел видань New York Times і Washington Post, Вашингтон вже отримав відомості від розвідки про те, що у Москві на найвищому рівні вже затвердили привід для військового вторгнення на територію України.

читайте такожТанки "на вулицях" Києва, загроза РФ, цинізм Лаврова та ПП-2: головні заяви Зеленського західним ЗМІСпіврозмовники видань кажуть, що РФ планує використовувати несправжнє відео "атаки українських військових" або на територію російської держави, або на російськомовних на сході України.

Як стверджують журналісти з посиланням на офіційні особи у США, Росія збиралася використовувати відео з метою звинувачення України в "геноциді" людей, які розмовляють російською мовою. Кадри планували опублікувати з метою обурення для виправдання російського нападу на українську державу, або щоб ватажки бойовиків "ЛДНР" на Донбасі закликали Москву втрутитися в ситуацію.

Підкреслюється, що самі джерела ЗМІ не надали будь-яких конкретних доказів наявності у Росії такого плану і анонсували розкриття деталей адміністрацією Байдена 3 лютого.

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Загроза військового вторгнення Росії в Україну

У Білому домі в січні з посиланням на розвідку США заявляли, що Росія може піти на провокацію на Донбасі за декілька тижнів до військового вторгнення на територію України. Як стверджували американці, мова йде про напад на бойовиків "ЛДНР" "під чужим прапором".

Журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони України опублікували статтю, в якій мова йшла про те, що біля українських кордонів вже більше 127 000 російських військових. У відомстві не виключили сценарію ракетних ударів Росії по стратегічних об'єктах.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву, згідно з якою передислокація військ до прикордонних з Україною територій пов'язана з напруженою ситуацією в регіоні і діями НАТО. Москва вважає свої маневри "запобіжними заходами".

Президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про небувалі санкції проти Москви у разі нової військової атаки на Україну. Російським фінансовим установам можуть заборонити працювати з доларом.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що заяви США про нові санкції проти Росії можуть, мовляв, призвести до запуску планів України зі звільнення окупованого Донбасу за допомогою силового сценарію.