Прорив кордону і розвідка боєм: добровольці наступають на Білгород – Пономарьов

Початок активних бойових дій в Бєлгородській області прокоментував російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.
В даний момент підрозділи Легіон "Свобода Росії" і Російський добровольчий корпус проводять розвідку боєм в Бєлгородській області. Про це він повідомив у коментарі виданню Strana.
У той же час, за його даними, добровольчі підрозділи мають намір йти на обласний центр – Білгород.
"Проходить перша спільна операція Легіону і РДК. Зараз вони ведуть наступ на Білгород. В даний момент йде бій у Грайворона. Мета операції - розвідка боєм, але може і далеко підуть", – додав Пономарьов.
Ситуація в Білгородській області
Нагадаємо, вранці 22 травня з'явилася інформація про початок активних бойових дій в прикордонних районах Бєлгородської області. При цьому з'явилися кадри рейду російських добровольців по території Брянщини та Бєлгородщини.
Відзначається, що в результаті рейду добровольців РФ був знищено контрольно-пропускний пункт на території Бєлгородської області.
Відзначимо, що за даними Telegram-каналів, на території прикордонних районів Бєлгородської області почалися активні бойові дії. Публікуються кадри зі стріляниною та вибухами на Білгородщині.
У мережі публікують кадри з пересуванням військової техніки через кордон в Білгородській області. Однак підтвердити автентичність відео не представляється можливим.
Пізніше з'явилася інформація про те, що Легіон і РДК повністю звільнили н/п Козинку, Бєлгородської області.
У мережі також повідомляють, що передові загони російських добровольців вже знаходяться в населеному пункті Гора-Поділ Бєлгородської області.
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